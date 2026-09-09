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Sinop’ta okul öncesi öğretmenlerine yeni eğitim modeli anlatıldı

Sinop’ta okul öncesi öğretmenlerine yeni eğitim modeli anlatıldı
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Sinop İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Güncellenen Okul Öncesi Eğitim" programına katılarak okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Güncellenen Okul Öncesi Eğitim" programına katılarak okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Sultan Hatun Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gelincik Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitim programında, il genelinde görev yapan 214 okul öncesi öğretmenine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel felsefesi ile öğretim süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim programında öğretmenlere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını vurguladı. Cebeci, öğrendiğini hayatına yansıtabilen, düşünen, üreten ve karşılaştığı sorunlara çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirmenin temel amaç olduğunu belirtti. Değerler eğitiminin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Cebeci, çocukların kişilik ve beceri gelişiminde okul öncesi öğretmenlerinin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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