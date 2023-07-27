Sinop'ta düzenlenmesi planlanan Kuzeyfest iptal edildi

Sinop'ta üç yıldır düzenlenen ve bu yıl da 3-6 Ağustos'ta yapılacağı günler öncesinden açıklanan ve binlerce bilet satılan Kuzeyfest'e izin çıkmadı. Akliman mevkiinde deniz kenarında gençlerin çadır kurup kamp yaptığı, ünlü sanatçıların konserlerini izledikleri festivalin iptal edilmesi şaşkınlık yarattı.

Sinop'ta üç yıldır düzenlenen ve bu yıl da 3-6 Ağustos'ta yapılacağı günler öncesinden açıklanan ve binlerce bilet satılan Kuzeyfest'e izin çıkmadı.

Akliman mevkiinde deniz kenarında gençlerin çadır kurup kamp yaptığı, ünlü sanatçıların konserlerini izledikleri festivalin iptal edilmesi şaşkınlık yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Vali Erol Karaömeroğlu imzasıyla alınan ve kamu kurumlarına gönderilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Akliman sahil kesiminde yapılması planlanan Kuzeyfest etkinliği, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11'inci maddesinin (a) fıkrasındaki 'Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır' ile (c) fıkrasındaki 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır' hükmü gereğince Kuzeyfest etkinliğinin yapılması valiliğimizce uygun görülmemiştir. Gereğini rica ederim."

FESTİVALDE ÜNLÜ İSİMLER KATILACAKTI

Sosyal medya günlerce reklamı yapılan festivale Cem Adrian, Grup Seksendört, Sertap Erener, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Eypio gibi çok sayıda sanatçı katılacaktı.