Sinop'ta 3. yaş üniversitesi tanıtım programı gerçekleştirildi

SİNOP - Sinop Valiliği himayesinde Sinop Üniversitesi koordinesinde yürütülecek olan 3. Yaş Üniversitesi tanıtım programı gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Bugün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıyı nefretle kınıyorum. Yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." Dedi.Konuşmalarına devam eden Özarslan, "Bugün yaşlılar günü, ileri yaş almışlar günü, kıdemli gençlerin günü. Onlar bire hazine, birer kütüphane. Bunların kaybı büyük bir bilgi hazinesinin kaybı gibidir. Yaşarken değerlerini bilmemiz lazım. Yaşlılarımıza büyüklerimize Allah uzun ömürler versin. Günleri kutlu olsun. Bize de bugünün anlamlı bir şekilde kutlanması yakışırdı. Günlerimizi usulen yapmamamız lazım samimi olup sahada güne uygun etkinlikler yapmamız lazım. Biz büyükler arkamızdan gelen gençlere örnek olmamız lazım. Onlar bizlerden daha zeki hal ve hareketlerimizden samimiyetimiz anlayabiliyorlar. Biz bu tip anma günlerinde sahayı dolduran sahayı düzelten günün anlamını yaşayan yaşaması için temennide bulunduğumuz kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek için bu tip anlamlı çalışmalar yapmamız lazım. Bu tip çalışmalar devletimizin misyon ve vizyonunda bulunmakta. Bunu üniversite kamu işbirliği olarak adlandırıyoruz. Buradaki uygulama aynı zamanda devlet politikamızın somut bir uygulamasıdır. Burada herkes kazanacak kaybeden yok." İfadelerine yer verdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, "TÜİK verileri incelendiğinde, ilimizde ileri yaşa sahip nüfus oranımız Türkiye ortalamasının iki katı seviyesindedir Ayrıca evlerinde en az bir yaşlı birey bulunan hane oranı Türkiye genelinde %24 iken Sinop ilinde %39.7 olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte evlerinde yalnız yaşayan bireylere bakıldığında Türkiye genelinde ortalama nüfusun %6,2 si iken bu oran ilimizde %12'dir. Bu çerçevede, şehrimizin büyüklerinin yaşam kalitesini arttırmak onların tecrübelerini genç kuşaklara aktarımlarını sağlarken ileri yaş yaşam becerilerini geliştirmeyi ve daha kaliteli bir hayat sürdürmelerini hedeflediğimiz 3. Yaş Üniversitesi Projesini bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. 1 Ekim dünya yaşlılar günü nedeniyle bu anlamlı projenin açılışını gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu vesileyle bizleri sevgi, merhamet ve sabırla bu günlere getiren saygı değer büyüklerimizin yaşlılar günün kutluyor, kendilerine sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum. 3. Yaş Üniversitesi Projesi toplam 6 modül ve bu modüllere bağlı 6 dersten oluşmaktadır.3.Yaş Üniversitesi projesine ilimizde oluşturduğumuz 4 merkezden yüz yüze başvurular alacağız. Eğitimlerimiz 24 Ekim tarihi itibarıyla haftanın Salı ve Perşembe günleri olmak üzere üniversitemiz kampüslerinde ve daha sonra ilan edeceğimiz şehir merkezinde bulunan diğer birimlerimizde başlayacaktır. Belirlenen ders programı çerçevesinde belirli lokasyonlardan alacağımız katılımcılarımızın üniversitemize ulaşımları sağlanacaktır. Bu proje ile birlikte verilecek eğitimler sadece büyüklerimizin değil hepimizin kazancı, bütün kentin kazancı olacaktır." ifadelerinde bulundu.

Tanıtım toplantısına Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet müdürü Tarıkhan Çetiner, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.