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Şenol Kaya yapay zeka desteği kesilince yüzde 17 başarı düşüşü uyarısında bulundu

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Şenol Kaya yapay zeka desteği kesilince yüzde 17 başarı düşüşü uyarısında bulundu
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Şenol Kaya, yapay zekanın öğrencinin düşünme sürecinin yerine geçmemesi gerektiğini söyledi. Lise düzeyindeki araştırmalarda sürekli yapay zeka desteği alan öğrencilerin bu destek kaldırıldığında sınavlarda kontrol grubuna göre yüzde 17 daha düşük başarı gösterdiği belirtildi.

Bilgiye erişimin saniyelere indiği ve yapay zekanın hayatın her alanına girdiği günümüzde, eğitim dünyasında başarı kriterleri yeniden tanımlanıyor. Uzmanlara göre, geleceğin iş dünyasında yalnızca yüksek notlar ve akademik başarı yeterli olmayacak; eleştirel düşünme, yapay zekayı doğru kullanma, problem çözme ve kriz yönetimi becerilerine sahip bireyler öne çıkacak.

Teknolojik gelişmeler ve iş hayatındaki hızlı değişimin eğitim anlayışını yeniden şekillendirdiğini belirten Küresel Eğitim Girişimcisi Şenol Kaya, eğitimdeki dönüşümün en kritik başlıklarından birinin yapay zeka olduğuna dikkat çekerek, teknolojinin öğrencinin düşünme sürecinin yerine geçmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Kaya, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde asıl önemli olanın öğrencinin o bilgiyi nasıl sorguladığı ve gerçek hayatta nasıl kullandığı olduğunu ifade etti.

Eğitimde akademik kazanımların ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Geleceğin liderleri, her sorunun cevabını ezbere bilenlerden değil; doğru soruları sorup sorumluluk alanlardan çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Lise düzeyinde yürütülen yapılan araştırmalara değinen Kaya, ödev ve alıştırmalarda sürekli yapay zeka desteği alan öğrencilerin, bu destek kaldırıldığında girdikleri sınavlarda kontrol grubuna göre yüzde 17 daha düşük başarı gösterdiğini belirtti.

Kaya, "Yapay zeka öğrencinin yerine ödev yapan bir araç olarak değil, araştırmayı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen bir 'antrenman arkadaşı' olarak kullanılmalı. Başarı, üretilen içerik miktarının fazlalığıyla değil, öğrencinin eleştirel akıl yürütme kapasitesiyle ölçülmeli" dedi.

Sertifika değil, gerçek problem çözme becerisi

Uluslararası eğitim programlarının sadece özgeçmişi dolduran birer sertifika olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Şenol Kaya, asıl kazanımın bu deneyimlerin öğrencinin çevresine ve gerçek hayattaki problemlere taşınabilmesi olduğunu vurguladı.

Eğitim Liderleri Zirvesi'ninde dünyaca ünlü uzmanların da dile getirdiği gibi iş dünyasının artık sadece test çözen değil, kriz anlarında karar alabilen gençler aradığının altını çizen Kaya, şunları kaydetti: "Bir lise girişimcilik çalışmasında asıl kazanım hemen bir şirket kurmak veya yatırım almak değildir. Değerli olan, öğrencinin çözmeye çalıştığı problemi doğru tanımlaması, gerçek ihtiyacı anlamasıdır. Öğrenciler hayali senaryolar yerine okulların, yerel yönetimlerin veya sanayinin karşı karşıya olduğu gerçek atık, ulaşım ya da veri problemleri üzerinde çalışmalı. Okul, akademi ve sektör aynı problemde buluşarak süreci birlikte yönetmelidir".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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