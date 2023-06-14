Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi Siirt'te açıldı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi memleketi Siirt'te açıldı

SİİRT - Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Seferberlik Müdürlüğü ve Siirt İl Mili Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi oluşturuldu.

30 Aralık 2022'de Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına "kitaplar umutla dolsun" sloganıyla gerçekleştirilen kitap bağış kampanyasının devamı niteliğinde Siirt Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışında konuşan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 30 Aralık 2022 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatmış oldukları Şehit Mehmet Selim Kiraz anısına başlatılan kitap bağış kampanyasında kentte toplam 25 bin adet kitap topladıklarını söyledi.

Toplanan kitapların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek ihtiyacı olan okullara tevdi edildiğini ifade eden Sarıca, "Bu süreçte ihtiyacı olan çocuklarımız kitaplardan istifade etmişti. Bu çalışmamızın devamı olarak bugün burada modern bir kütüphane konseptinde olan Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulu'muzda çocuklarımızın doğru, güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak, kişisel ve sosyal gelişimlerini tamamlamasını sağlamak aynı zamanda boş vakitlerini faydalı bir şekilde tamamlamasını sağlamak üzere toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Söz konusu kütüphanenin hayırlara vesile olması dileğinde buluna Başsavcı Sarıca, "Bu süreçte şehidimiz Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı n Siirtli olması sebebiyle de onun adını yaşatmak istedik. Bu vesileyle de kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına ayrıca baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.

Siirt Denetimli Seferberlik Müdürlüğünde görevli Vaiz Murat Ağah tarafından gerçekleştirilen duanın ardından kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Siirt Denetimli Seferberlik Müdür Yardımcısı Murat Öncül, kurum ve kuruluşların müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.