Salihli Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SAL olan Salihli Anadolu Lisesi, 17. dönem mezunlarını düzenlediği tören ile uğurladı. Mezuniyet töreninde büyük coşku yaşayan öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

2005 yılında kurulan Salihli Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında mezun olan 102 öğrencisi için tören düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu tören Okul Müdür Vekili Fahrettin Hacıoğulları'nın açılış konuşmasıyla başladı. Bir eğitim, öğretim yılının sonuna geldiklerini belirten Hacıoğulları, okul olarak 17.dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Hacıoğulları, mezun olan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dileyip, ülkeye umut olun çağrısında bulundu.

Bayrak ve flama devir teslim törenin yapıldığı mezuniyet töreninde ayrıca okul birincisi İremsu Tavuz, ikincisi Damla Kostak, üçüncüsü Rüya Maltepe'ye okul yönetimi tarafından ödülleri verildi. Törende dönem birincisi İremsu Tavuz, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgeleri sınıf öğretmenleri tarafından verilirken, mezuniyet töreni keplerin havaya fırlatılmasıyla son buldu.

Coşku dolu anların yaşandığı mezuniyet töreninde öğrenciler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı