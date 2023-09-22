Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelerek üniversitenin 1 yıllık çalışmalarını anlattı. Rektör Alkış, yapılan projeler, modernizasyon çalışmaları ve başarı sıralaması hakkında bilgi verdi.

Rektör Alkış Şırnak Üniversitesi'nin 1 yıllık çalışmalarını anlattı

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında gazetecilere göreve geldiği günden bu yana Şırnak Üniversitesinde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Şırnak Üniversitesi Konuk Evinde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, göreve geldiği 2022 yılından bu güne kadar üniversite içerisinde yaptıkları faaliyetler ve üniversitenin durumu hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Alkış, göreve geldiği 15 Eylül 2022'den bu güne kadar üniversite üst yönetimi ile birlikte Şırnak Üniversitesinin birikmiş olan sorunlarını çözüme kavuşturduklarını ve modern tarzda dizayn edilmiş Şırnak Üniversitesi Kampüsünde 'Büyük Onarım' projesini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Rektör Alkış, çevre düzenlemesi, yeşil alan oluşturulması, tamire ihtiyaç duyulan binaların elden geçirilmesi, büyük havuzların derli-toplu bir şekilde görünmesini sağladıklarını belirtti.

2023 yılı bütçesinin büyük bir kısmı laboratuara ayrıldı

Rektör Alkış, "Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulları için hemşirelik, ebelik ve optisyenlik laboratuarlarının temin edilmesi. 2023 bütçesinin büyük bir kısmını laboratuvar ihtiyacına ayırdık. Bahsi geçen birimlerimizi en modern cihazlarla donattık. Üniversitemizin işleyişini kolaylaştırmak ve gelişimini arttırmak için yüksek performans gösteren personellerimizi öne çıkarttık. Bu çerçevede geniş çaplı bir değişim programı hazırladık ve uyguladık. Bu değişim programı hem akademik hem de idari personelimizin adalet duygusuna olan inancını arttırmıştır. 2017 yılından itibaren çözülemeyen lojman sorununu büyük ölçüde çözdük. Lojman hakkı sırası gelen personellerimize lojman tahsis ettik. 2023 senesi içerisinde akademik ve idari personel alımında liyakat ve puan esaslı alımı önceledik. Ülkemizde bu konuda gerçekleştirilmeye çalışılan standardizasyona katkılar sağladık. Bu gibi konularda şimdiye kadar başarılamayanı başardık, dokunulmayan konulara dokunduk" dedi.

Şırnak üniversitesi bölgedeki birçok üniversiteyi geride bıraktı

Dünya üzerinde yaklaşık 12 bin üniversite bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkış, Şırnak Üniversitesinin başarı sıralamasında dünyadaki üniversiteler arasında 3 bin 796'ıncı sırada yer alarak bölgedeki bir çok üniversiteyi geride bıraktığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkış, "Şırnak Üniversitesi olarak dünya üniversiteleri sıralamasında ilk çeyreğe girmeyi başardık. Dünyada 12 bin civarında üniversite bulunmaktadır. Şırnak Üniversitesi bu sıralamada bölgedeki birçok üniversiteyi geride bırakarak 3 bin 796'ıncı sırada yerini almıştır. Ülke içerisinde on ilde bulunan üniversiteyi geride bırakarak Şırnak'ın pek çok alanda son sırada yer alma durumunu değiştirmeyi başardık. Bu başarımızı kampüsümüzün gelişmişliğine ve bu gelişmişlik neticesinde üniversitemizde çalışmayı tercih eden başarılı akademisyenlerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Şırnak Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 95

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, inşaat mühendisliği bölümüne yerleşebilmek için 300 bin barajı sorunu nedeni ile öğrenci alamadıklarını ancak Şırnak Üniversitesinin doluluk oranının yüzde 95 olduğunu ifade etti. Rektör Alkış, "2023'te üniversitemize ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 95'tir. Üniversitede bulunan 38 programın 36'sında yüzde 100 doluluk oranı sağlanmıştır. Mühendislik fakültemize bağlı inşaat mühendisliği bölümü 300 bin barajı sorunundan dolayı öğrenci alamamıştır. Uluslararası öğrenci ve 34 yaş üstü bayanlara tanınan kontenjanlardan dolayı bazı bölümlerimizde doluluk oranı yüzde 105 oranlarına çıkabilmiştir. Şırnak Valiliği destekleriyle sağlanan burslar bu başarıda önemli bir etken olmuştur. Bu konuda da Valimiz Cevdet Atay'a teşekkür ediyorum. Valiliğimiz tarafından tüm bölümlerde ilk 10'a giren öğrencilere burs verilmektedir. Buda 126 öğrencimize tekabül ediyor" şeklinde konuştu.