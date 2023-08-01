OMÜ Tercih Süreci Tanıtım Günleri'nde Rektör Ünal adaylarla buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasının ardından başlayan tercih sürecinde düzenlenen OMÜ Tercih Süreci Tanıtım Günleri'nde üniversiteye yerleşmek isteyen adaylarla çevrim içi formatta buluştu.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünal'ın OMÜ'yü bütün yönleriyle tanıttığı çevrim içi buluşmada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Çakır da hazır bulundu.

Rektör Ünal, aday öğrencileri OMÜ'ye davet ederek, "Üniversitemiz yarım asırlık geçmişi ve bünyesinde bulunan 20 fakültesiyle Türkiye'deki güçlü üniversiteler arasında ve akreditasyonu yüksek olan bir yapıya sahip. Eski bir üniversite olması, akademik anlamda güçlü olmasını da beraberinde getiriyor. 53 bin öğrencisi var. 119 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin civarında da uluslararası öğrenci öğrenim görmekte. Eğitim düzeyleri genellikle lisans ve lisansüstü bir bölümlemeye sahip." ifadelerini kullandı.

OMÜ'nün kampüs olarak özel bir konuma sahip üniversiteler arasında yer aldığına işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"14 bin kadar öğrencinin KYK yurtlarında kalabileceği, ulaşım ve güvenlik sorunu olmayan öğrenci dostu bir üniversiteyiz. Kültür olarak ise öğrencileri önemseyen, onlara değer veren bir yapısı var. Bunların yanı sıra, OMÜ bünyesindeki yapı ve kampüsler öğrenciye ciddi avantajlar sağlıyor. Barınma açısından bakıldığında ise kentimizde fazlasıyla özel yurtlar da mevcut. Bu yıl öğrenci alacak Eczacılık Fakültesinin 40 kadar kontenjanı var. Yine Ladik Meslek Yüksekokulunda direkt olarak istihdamı sağlayan ve öğrencilerin hem kendi işini kurması hem de eğitim esnasında staj imkanları açısından iş bulma şansının yüksek olduğu bölümler açıldı. Bunların içerisinde Arıcılık, Halıcılık ve Kilimcilik, Kenevir Dokuma, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Süt ve Besi Hayvancılığı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümleri öğrenci alacak. Havza'da da bir MYO'muz var. Burada yine meslek açısından avantaj sağlayan Sivil Savunma Bölümü ve İtfaiye Bölümü açılacak. Ana kampüsteki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eczane Hizmetleri adı altında 2 yıllık bir bölüm eğitim-öğretime başlayacak. OMÜ bu sene, bu haliyle toplamda 80 bölüm, 75 program olmak üzere toplamda 155 alanda öğrenci almış olacak. Üniversitenin doluluk oranı, bulunduğu konum nedeniyle oldukça yüksek. Diplomanın değeri nedeniyle mezunlarının iş bulma oranı oldukça yüksek. İkinci öğretimde ise 2 yeni bölüm ve toplamda 11 tane program var, 6 da uzaktan eğitim yaptığımız programa sahibiz."

OMÜ TÜBİTAK'ın proje sayısı verilerine göre Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor

Ünal, OMÜ'nün son 2 yıl içerisinde kendisini yenileyen eğitim ve araştırma geliştirme altyapısıyla güçlü bir eğitime sahip olduğunu, araştırmayı bir kültür olarak gören yapısıyla üniversitenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje sayısı verilerine bakıldığında Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını belirtti.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Terzi de Sağlık Bilimleri Fakültesinde şu anda 10 bölümün aktif olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Sağlık alanında Tıp Fakültemiz, eğitimine hem Türkçe hem de İngilizce olarak devam ediyor. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi akredite olmuş durumda. Sağlık alanında ayrıca Veterinerlik Fakültesi ile de iddialıyız. Bu 3 fakültemiz, 'Sağlık önemlidir' sloganının en önemli paydaşları ve yıllardır mezun vermekte ve her yıl kalitesini daha da arttırmakta. Sağlık Bilimleri Fakültemizde şu anda 10 bölümümüz aktif. Sağlık alanındaki 3 fakültemiz gibi Sağlık Bilimleri Fakültemiz de ana kampüs içerisinde konumlu. Havza ilçesinde bulunan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gibi ön lisans programları bulunuyor."

OMÜ'yü tercih edecek öğrencileri rahat ve yaşanılabilir bir kampüsün beklediğine işaret eden Terzi, "Kampüsümüzün içerisinde yaşanılabilir bir ortam olduğunu görüyoruz, öğrencilerimiz kampüsün her alanını rahatça kullanıyorlar. Ben de OMÜ'den mezun olan bir öğrenci olarak yıllar öncesiyle karşılaştırdığımda ulaşımın çok daha rahat olduğu, konaklama ve sosyal imkan bakımından çok daha fazla olanakları barındıran bir kampüse sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Çakır da üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ilgili detayları aktardı.