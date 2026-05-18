Samsun'da Milli Mücadele Paneli ve Atatürk Sergisi

Samsun'da Türk Tarih Kurumu (TTK) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde "Samsun ve Milli Mücadele'nin İnşası" konulu panel ve "Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" başlıklı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğinin desteğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, tarihin milletlerin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Milletlerin hayatında tarih ve talih arasındaki farkı belirleyen temel unsur ibret olgusudur. Geçmişi yalnızca zamanın akışı içerisinde değerlendiren toplumlar, geleceğe dair güçlü bir perspektif oluşturamazlar. Oysa milletlerin hafızası, insanlık macerasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde okuyabildiğinde sağlam bir gelecek inşa edilebilir. Bu doğrultuda tarih biliminin bizlere sunduğu dersler, 'kökü mazide olan ati' şuurumuzu besleyen son derece kıymetli bilgi ve esin kaynaklarıdır" dedi.

"Mazinin şerefli sayfalarından aldığımız değerleri geleceğe taşıyoruz"

Milli Mücadele ruhunun OMÜ'nün kurumsal kimliğinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Aydın, "Türk devlet geleneğinin son halkası olan Cumhuriyetimizin kuruluş süreci, nesillerimizin ruhunda her daim canlı tutulması gereken büyük bir mücadele neticesinde gerçekleşmiştir. Milli Mücadelemizin başlangıç tarihini kendisine ad olarak seçen üniversitemiz de bu müstesna gururun bilinciyle akademik sorumluluklarını yerine getirmektedir. Mazinin şerefli sayfalarından emanet aldığımız değerleri öğrencilerimize aktarabilmek, görev anlayışımızın merkezinde yer almaktadır" diye konuştu.

"İstiklal ateşimizin yakıldığı bu topraklar, kurtuluş mücadelemizin başlangıcına tanıklık etmiştir"

Samsun'un tarihsel misyonuna da değinen Aydın, "Kentlerin biyografisinde onları farklı kılan özel kesitler vardır. Samsun söz konusu olduğunda ise ilk akla gelen unsur, Milli Mücadele'nin başladığı şehir olmasıdır. İstiklal ateşimizin yakıldığı bu topraklar, kurtuluş mücadelemizin başlangıcına tanıklık etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u Samsun'a çıkışıyla başlatması ve doğum günü olarak 19 Mayıs'ı işaret etmesi, ilk adım şehrinin tarihimizdeki yerini daha da anlamlı hale getirmektedir" şeklinde konuştu.

"19 Mayıs, milletçe var oluş iddiamızın ilham kaynağı olan tarihtir"

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"19 Mayıslar milletçe var oluş iddiamıza ilham kaynağı olan, gençliğin heyecanıyla dünyaya bakmamızı sağlayan müstesna zaman dilimleridir. İşte bizler bugün, bayramın maksadına uygun olarak düzenlediğimiz panel çerçevesinde ele alınacak konular, mensubu olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi şartlar altına kurulduğuna ışık tutan önemli bilgileri edinmemize vesile olacaktır."

"Milli Mücadele'nin ilk meşalesi Samsun'da yakıldı"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise, Samsun'un Milli Mücadele tarihindeki önemine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele azminin zirvesi olan, Milli Mücadele'nin ilk meşalesinin yakıldığı Samsun'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir onur ve bahtiyarlık duyuyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu program, yalnızca bir anma toplantısı değil, tarihin akışını değiştiren büyük bir mücadelenin çağdaş ve bilimsel bir vizyonla yeniden okunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından son derece kıymetli bir buluşmadır" ifadelerini kullandı.

"Samsun'da yakılan meşale Cumhuriyet'le taçlanmıştır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Özgen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı o an, görünürde bir askeri görevlendirme gibi görünse de aslında Türk milletinin tarihini değiştiren tarihi bir adımdır. Mondros Mütarekesi'nin ağır şartları altında işgal edilmiş, orduları dağıtılmış ve umudu kırılmış bir milletin bağımsızlık iradesi Samsun'dan doğmuştur. Samsun'da yakılan o meşale, Amasya'da milli egemenlik fikrine, Erzurum ve Sivas'ta milli iradenin tecellisine dönüşmüş, Cumhuriyet ile taçlanmıştır" dedi.

"19 Mayıs ruhu bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tarihçilere önemli görevler düştüğünü belirten Özgen şunları söyledi:

"Bugün biz tarihçilere ve akademisyenlere düşen en önemli sorumluluk, 19 Mayıs ruhunu ve Milli Mücadele'nin dinamiklerini ideolojik kalıplardan uzak, tamamen belgelere dayalı, analitik ve nesnel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Cumhuriyetimizin ikinci asrında milli mücadelemizin sosyolojik, ekonomik ve stratejik boyutlarını daha derinlikli biçimde ele almak büyük önem taşımaktadır."

Alanında uzman isimler Milli Mücadele'yi çok boyutlu ele aldı

Türk Tarih Kurumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Samsun ve Milli Mücadele'nin İnşası" panelinde Milli Mücadele süreci tarihsel, toplumsal ve akademik yönleriyle ele alındı. Panelin oturum başkanlığını TTK Bilim Kurulu Üyesi ve OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu yaptı. TTK Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz "Milli Mücadelenin Lojistik Desteklenmesinde Doğu Karadeniz Limanları", OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman "Atatürk'ün Samsun Günleri", OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Sürmeli "Atatürk'ün Havza Günleri" konulu sunumlarıyla panelde yer aldı. Konuşmacılar, Samsun'un Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olarak taşıdığı tarihi önemi, bağımsızlık sürecinin toplumsal yansımalarını ve Cumhuriyet'e giden süreçte Anadolu'da oluşan milli iradeyi farklı perspektiflerden değerlendirdi. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören panelde tarihsel olayların belge ve akademik çalışmalar ışığında ele alınmasının önemine vurgu yapıldı.

"Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" sergisi ilgi gördü

Panelin ardından protokol üyeleri tarafından AKM Fuaye Alanı'nda açılan "Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" başlıklı fotoğraf sergisi ziyaret edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bağımsızlık mücadelesini tarihi belgelerle bugüne taşıyan sergi, katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Murzioğlu, Samsun protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı