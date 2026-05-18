Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın otomobille gelip restoran önünde ateş açtığı görüldü.

  • Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
  • Saldırgan M.Ö., lokanta sahibi Sabri Pan, çalışan Ahmet Ercan Can, hayvan otlatan Yusuf Oktay ve tır şoförü Abdullah Koca'yı öldürdü.
  • Saldırganın yakalanması için polis helikopteriyle havadan ve karadan arama başlatıldı.

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Sabri Pan'ın Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasına giden M.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganın, farklı mahallelerdeki bazı kişilere de ateş ettiği öğrenildi.

İşletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.

SALDIRGAN, KARADAN VE HAVADAN ARANIYOR

Olaydan sonra kayıplara karışan saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Saldırganın yakalanması için polis helikopteri de havalandı.

LOKANTAYA SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği lokantaya düzenlenen silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobille lokantaya gelen saldırganın iş yerinin önünde bekleyen 2 kişiye ateş açarak kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
