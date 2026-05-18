Haberler

Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenleyip kaçan şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmalar devam ediyor.

  • Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki M.Ö., pompalı tüfekle bir lokantaya ateş açtı.
  • Saldırgan, lokantada 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçarken bir çobanı ve bir tır şoförünü de öldürdü.
  • Saldırıda toplam 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; şüpheli helikopter destekli operasyonla aranıyor.

Mersin'de silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. 

YOLDAKİ ÇOBANI VE TIR ŞOFÖRÜNÜ DE ÖLDÜRDÜ

Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. 

HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SAYI ARTABİLİR

Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi

İki ilde taşkın alarmı! Okullar 3 gün tatil, kent merkezi de tehlikede
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDüşünür:

Agabe nın 24 yılının ozetı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecati tuncer:

agabe den kuyruk acın var gibi

yanıt1
yanıt5
Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Agabe seni kendisinden başka birşey düşünemez hale getirmiş, gerçekten çok başarılı bir çalışma hahhaha

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıDüşünür:

Mkkhrtlarıhıcsasırtmıyo

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Hep diyorum bir daha diyeyim. Bireysel silah satışı sonlandırılmalıdır. Sadece polis ve askeri personellerde silah bulundurulmalıdır. Bunlar da silahın muhafazsı konusunda çok dikkatli olmalıdır. Hakim, savcı, muhtar dahil hiç kimsede silah olmamalıdır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Pubge oynuyor gerçek hayatta

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Tur şoförünü darbeden Litvanyalı boksör gözaltına alındı

Litvanyalı boksör, Türk şoförü bu hale getirdi
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Evleri bu hale getirdi; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı