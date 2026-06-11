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Çarşamba Ticaret Borsası MYO'da 238 öğrencinin mezuniyet heyecanı

Çarşamba Ticaret Borsası MYO'da 238 öğrencinin mezuniyet heyecanı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası MYO, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 238 öğrenciyi mezun etti. Törende konuşmalar yapıldı, dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve kep atma töreniyle coşku sona erdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulundan (MYO) 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan 238 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle geleceğe uğurlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Çarşamba Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi, Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, akademisyenler, idari personel ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başlayan programda mezuniyet heyecanı ve coşkusu bir arada yaşandı.

Engiz: "Kalite odaklı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Törende konuşan Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, "Meslek yüksekokulumuz, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarıyla uyumlu programları ve güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerini uygulama becerileri yüksek, mesleki açıdan donanımlı bireyler olarak yetiştirmektedir. Program akreditasyonu konusunda öncü meslek yüksekokulları arasında yer alması da kalite odaklı eğitim anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Sevgili mezunlarımız; dürüstlüğünüz, çalışma disiplininiz ve öğrenmeye olan isteğiniz sizleri başarıya taşıyacaktır. Gittiğiniz her yerde üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Aydemir: "Uygulamalı eğitim anlayışımızla örnek bir yüksekokuluz"

Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ise yüksekokulun gelişim sürecine ve eğitim kalitesine değinerek, "2002-2003 eğitim-öğretim yılında 240 öğrenciyle eğitime başlayan yüksekokulumuz, bugün altı programda yaklaşık 1600 öğrenciye eğitim vermektedir. Uyguladığımız 3+1 iş yeri eğitimi modeli ve akredite programlarımız sayesinde öğrencilerimizi iş hayatına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bugün aldığınız diplomalar; emek, sabır ve azminizin bir sonucudur. Kazandığınız bilgi ve becerilerin bundan sonraki yaşamınızda sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya hazırız"

Mezun öğrenciler adına konuşan yüksekokul birincisi Yağız Başeğmez, iki yıl önce büyük hayallerle başladıkları eğitim yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler; teknolojiyi etkin kullanan, çağdaş yöntemlere hakim ve üretime katkı sunmaya hazır bir nesil olarak mezun oluyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan ailelerimize ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burada kurduğumuz dostluklar ve edindiğimiz deneyimler hayatımız boyunca bizimle olacak" dedi.

238 mezun kep attı

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program kapsamında bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, bilişim güvenliği teknolojisi, çağrı hizmetleri, muhasebe ve vergi uygulamaları ile sosyal güvenlik programlarından mezun olan öğrenciler sahneye davet edilerek alkışlarla selamlandı.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Açöldüm:

tebrikler mezunlara ama yinede ne fark eder işte okul bitiriyolar derece alıyo falan ama sonra iş bulamıyo durumda çoğu kişi emeğine harcıyo zamanını derece alsın alsın sonuç değişmiyo bence maalesef

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Haber YorumlarıDerya Erşen:

işte böyle olur işte Prof Dr İsmail Aydemir gibi müdürler olunca okul gelişiyo 2002den 240 öğrenciden başlamışlar şimdiye 1600 öğrenciye ulaşmışlar bu başarı değil midir emeği geçen herkese selam olsun hocalar meziyet töreni çok güzel olmuş demişler

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Haber YorumlarıSamet Ayhan:

vay be 238 öğrenci birden mezun olmuş şimdi mi haber yapıyoruz bu haberi 2 3 ay önce yapıyo musunuz ya geç kalmışsınız biraz

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