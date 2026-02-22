Okullarda yeni tehlike! "Virüs üretme akımı" dalga dalga yayılıyor
Yurt dışında başlayan "virüs üretme" akımı Türkiye'deki okullara da sıçradı. Öğrenciler pet şişelere çöp, izmarit, hayvan dışkısı, idrar gibi çeşitli atıkları koyarak, "Kovid-20 yapıyoruz" veya "virüs üretiyoruz" benzeri başlıklarla sosyal medyada yayınlıyor. Diğer öğrencilerin yorumlarda "İçine şunları da kat" gibi öneriler verdiği dikkat çekerken uzmanlar ciddi sağlık risklerine karşı uyarıyor.
- TikTok ve Instagram'da 'virüs üretme' akımı adı altında öğrenciler, şişelere süt, yağ, çürümüş yemek artıkları, boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrar gibi maddeler ekleyerek videolar yayınlıyor.
- Uzmanlar, bu karışımların ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu ve kapalı ortamlarda bakteri ile zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalabileceğini ifade ediyor.
- Sosyal medyada binlerce kez izlenen bu içeriklerde, takipçiler yeni maddeler öneriyor ve içerik sahipleri bu öneriler doğrultusunda karışımları geliştiriyor.
Yurt dışında başlayan "virüs üretme" akımı, TikTok ve Instagram gibi platformlarda açılan hesaplarla yaygınlaştı. "Kovid-20 yapıyoruz", "virüs üretiyoruz", "okulda bakteri yapıyoruz" gibi isimler taşıyan sayfalarda paylaşılan videolarda öğrenciler, şişelerin içine farklı maddeler ekleyerek içerikleri seri halinde yayınlıyor. "Gün 1, gün 2" gibi seri halinde paylaşılan görüntülerde karışımların bilinçli şekilde daha hijyen dışı hale getirildiği görülüyor.
ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE
Videolarda süt, yağ ve çürümüş yemek artıkları gibi maddelerin yanı sıra boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrarın da şişelere eklendiği dikkat çekiyor. Öğrenciler, bu içerikleri hazırlarken gülerek hareket ettiği ve çıplak elle hazırlandığı anları anbean kamerayla kaydediyor.
Uzmanlar, bu tür karışımların ciddi sağlık riskleri barındırabileceğini ve özellikle kapalı ortamlarda bakteri ve zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalabileceğini belirtiyor.
YORUMLARLA TEŞVİK EDİLİYOR
Binlerce kez izlenen paylaşımlarda, takipçilerin de sürece dahil olduğu görülüyor. Kullanıcıların yorumlarda yeni maddeler önerdiği ve içerik sahiplerinin bu öneriler doğrultusunda karışımları "geliştirdiği" dikkat çekiyor. Bazı yorumlarda ise salgın hastalıklara gönderme yapan ve tehlikeyi küçümseyen ifadeler yer alıyor.
Uzmanlar bu tip maddelerin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Eğitimciler ve uzmanlar, sosyal medyada yayılan bu tür içeriklerin gençler arasında özendirici etki yaratabileceğine dikkat çekerek, aileleri ve okul yönetimlerini daha dikkatli olmaya çağırıyor.