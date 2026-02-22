Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Yurt dışında başlayan "virüs üretme" akımı, TikTok ve Instagram gibi platformlarda açılan hesaplarla yaygınlaştı. "Kovid-20 yapıyoruz", "virüs üretiyoruz", "okulda bakteri yapıyoruz" gibi isimler taşıyan sayfalarda paylaşılan videolarda öğrenciler, şişelerin içine farklı maddeler ekleyerek içerikleri seri halinde yayınlıyor. "Gün 1, gün 2" gibi seri halinde paylaşılan görüntülerde karışımların bilinçli şekilde daha hijyen dışı hale getirildiği görülüyor.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Videolarda süt, yağ ve çürümüş yemek artıkları gibi maddelerin yanı sıra boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrarın da şişelere eklendiği dikkat çekiyor. Öğrenciler, bu içerikleri hazırlarken gülerek hareket ettiği ve çıplak elle hazırlandığı anları anbean kamerayla kaydediyor.

Uzmanlar, bu tür karışımların ciddi sağlık riskleri barındırabileceğini ve özellikle kapalı ortamlarda bakteri ve zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalabileceğini belirtiyor.

YORUMLARLA TEŞVİK EDİLİYOR

Binlerce kez izlenen paylaşımlarda, takipçilerin de sürece dahil olduğu görülüyor. Kullanıcıların yorumlarda yeni maddeler önerdiği ve içerik sahiplerinin bu öneriler doğrultusunda karışımları "geliştirdiği" dikkat çekiyor. Bazı yorumlarda ise salgın hastalıklara gönderme yapan ve tehlikeyi küçümseyen ifadeler yer alıyor.

Uzmanlar bu tip maddelerin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Eğitimciler ve uzmanlar, sosyal medyada yayılan bu tür içeriklerin gençler arasında özendirici etki yaratabileceğine dikkat çekerek, aileleri ve okul yönetimlerini daha dikkatli olmaya çağırıyor.