Haberler

Sivas'ta 656 Öğretmen Adayına Modern Eğitim

Sivas'ta 656 Öğretmen Adayına Modern Eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sivas'ta açtığı Eğitim ve Uygulama Merkezi, aynı anda 656 okul öncesi öğretmen adayına teorik ve uygulamalı eğitim sunuyor. Merkez, adayların mesleki deneyim kazanmasını sağlarken, Sivas'ın kültürel tanıtımına da katkıda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hizmete açılan Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi, aynı anda 656 okul öncesi öğretmen adayına eğitim veriyor. Modern altyapısı ve uygulamalı eğitim modeliyle dikkat çeken merkez, Sivas'ı öğretmen yetiştiren önemli şehirlerden biri haline getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sivas Milli Eğitim Akademisi, nisan ayından bu yana okul öncesi öğretmen adaylarına modern eğitim imkanları sunuyor. Türkiye genelinde yalnızca 7 ilde bulunan Eğitim ve Uygulama Merkezlerinden biri olan tesis, eğitim altyapısı, konaklama kapasitesi ve uygulamalı eğitim modeliyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de Ankara, İstanbul, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Aksaray ve Erzurum'da faaliyet gösteren Eğitim ve Uygulama Merkezleri bünyesinde toplam 12 merkez bulunuyor. Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde konaklama hizmeti sunulmazken, Sivas başta olmak üzere diğer illerde öğretmen adayları eğitimlerini konaklayarak sürdürebiliyor.

Aynı anda 656 öğretmen adayına eğitim

Sadece okul öncesi öğretmen adaylarına hizmet veren Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi, 244 yatak kapasitesi, 18 dersliği ve modern eğitim donanımıyla aynı anda 656 öğretmen adayına eğitim veriyor. Merkezde haftanın 6 günü teorik eğitim gerçekleştirilirken, 1 gün ise öğretmen adayları uygulamalı eğitim kapsamında okullara giderek sınıf ortamında mesleki deneyim kazanıyor. Bu model sayesinde adaylar, mezun olmadan önce öğretmenlik uygulamalarını yerinde deneyimleme fırsatı elde ediyor.

Eğitim programları çerçevesinde Türkiye'nin farklı illerinden Sivas'a gelen öğretmen adayları, ders saatleri dışında şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

"Sivas'a katkı sağlıyorlar"

Sivas Milli Eğitim Akademisi Müdürü Recep Yılmaz ise, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, "Sivas Milli Eğitim Akademi 3 Nisan itibariyle kapılarını açmıştır. Toplamda 656 öğretmen adayımız Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldiler ve şu anda bizde eğitim almaktadırlar. Sivas'ın birer kültür elçisi oldular. 656 öğretmen adayımızdan şu anda 215 tanesi burada konaklamakta. Geri kalan 450'si Sivas'ın farklı bölgelerinde konaklıyorlar. Bu süreçte öğretmen adaylarımız Sivas'ın tarihi, kültürü, mirasıyla ilgili bilgiler alacak ve bunları gittikleri yerlerde anlatarak Sivas'ımıza katkı sağlamış olacaklar. Mevcut 4 dönemden oluşmakta ve şu an itibariyle 2. dönemimizin yarısına geldik. 22 Şubat 2027'de takvimimiz bitecek daha sonra yine öğretmen adaylarımızı burada misafir edeceğiz. Şu anda Sivas'ın tarihini, kültürünü, geçmişini bu gelen arkadaşlara bizler tanıtıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Komşudan skandal Mekke Anlaşması sözleri: 3 ülkeye de gözdağı verdi

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

Görüntüler korkuttu: Avrupa'nın en aktif volkanı yeniden hareketlendi
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

Yönettiği değil komşu şehirde yaşıyor! Savunması çok konuşulur
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor