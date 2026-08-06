Sivas'ta 656 Öğretmen Adayına Modern Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca hizmete açılan Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi, aynı anda 656 okul öncesi öğretmen adayına eğitim veriyor. Modern altyapısı ve uygulamalı eğitim modeliyle dikkat çeken merkez, Sivas'ı öğretmen yetiştiren önemli şehirlerden biri haline getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sivas Milli Eğitim Akademisi, nisan ayından bu yana okul öncesi öğretmen adaylarına modern eğitim imkanları sunuyor. Türkiye genelinde yalnızca 7 ilde bulunan Eğitim ve Uygulama Merkezlerinden biri olan tesis, eğitim altyapısı, konaklama kapasitesi ve uygulamalı eğitim modeliyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de Ankara, İstanbul, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Aksaray ve Erzurum'da faaliyet gösteren Eğitim ve Uygulama Merkezleri bünyesinde toplam 12 merkez bulunuyor. Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde konaklama hizmeti sunulmazken, Sivas başta olmak üzere diğer illerde öğretmen adayları eğitimlerini konaklayarak sürdürebiliyor.

Aynı anda 656 öğretmen adayına eğitim

Sadece okul öncesi öğretmen adaylarına hizmet veren Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi, 244 yatak kapasitesi, 18 dersliği ve modern eğitim donanımıyla aynı anda 656 öğretmen adayına eğitim veriyor. Merkezde haftanın 6 günü teorik eğitim gerçekleştirilirken, 1 gün ise öğretmen adayları uygulamalı eğitim kapsamında okullara giderek sınıf ortamında mesleki deneyim kazanıyor. Bu model sayesinde adaylar, mezun olmadan önce öğretmenlik uygulamalarını yerinde deneyimleme fırsatı elde ediyor.

Eğitim programları çerçevesinde Türkiye'nin farklı illerinden Sivas'a gelen öğretmen adayları, ders saatleri dışında şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

"Sivas'a katkı sağlıyorlar"

Sivas Milli Eğitim Akademisi Müdürü Recep Yılmaz ise, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, "Sivas Milli Eğitim Akademi 3 Nisan itibariyle kapılarını açmıştır. Toplamda 656 öğretmen adayımız Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldiler ve şu anda bizde eğitim almaktadırlar. Sivas'ın birer kültür elçisi oldular. 656 öğretmen adayımızdan şu anda 215 tanesi burada konaklamakta. Geri kalan 450'si Sivas'ın farklı bölgelerinde konaklıyorlar. Bu süreçte öğretmen adaylarımız Sivas'ın tarihi, kültürü, mirasıyla ilgili bilgiler alacak ve bunları gittikleri yerlerde anlatarak Sivas'ımıza katkı sağlamış olacaklar. Mevcut 4 dönemden oluşmakta ve şu an itibariyle 2. dönemimizin yarısına geldik. 22 Şubat 2027'de takvimimiz bitecek daha sonra yine öğretmen adaylarımızı burada misafir edeceğiz. Şu anda Sivas'ın tarihini, kültürünü, geçmişini bu gelen arkadaşlara bizler tanıtıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı