Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamaları ve mesleğe hazırlık süreçlerini doğrudan etkileyen kapsamlı bir değişikliği hayata geçirdi. Aralık 2025 tarihli ve 2817 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan düzenleme ile öğretmenlik mesleğine girişte uygulanan bazı şartlar yeniden tanımlandı.

PEDAGOJİK FORMASYON ŞARTI KALDIRILDI

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yapılan değişikliğe göre, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine kabul edilen adaylar için pedagojik formasyon zorunluluğu kaldırıldı. Böylece öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan ve Akademi'deki eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, ayrıca üniversitelerden formasyon sertifikası almak zorunda kalmayacak.

AKADEMİ EĞİTİMİ MESLEKİ YETERLİLİĞİN TEMELİ OLACAK

Düzenleme, Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek hazırlık eğitiminin, pedagojik formasyonun yerine geçeceğini resmiyet kazandırdı. Bakanlık, öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini bu eğitim süreci içerisinde kazanmalarını hedefliyor.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İMKÂNI

Tebliğde yer alan "Geçici Madde 8" ile görevde bulunan sınıf öğretmenlerine yönelik alan değişikliği düzenlemeleri de yer aldı. Buna göre, gerekli eğitimleri tamamlayan sınıf öğretmenleri, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği ile Teknoloji ve Tasarım alanlarına geçiş yapabilecek. Bu geçişler, eğitim sürelerinin tamamlanması ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek.