Öğrencilikten kariyer yaşamına uzanan imkanlar

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kampüsten Kariyere: Üniversite Yaşamını Keşfet" başlıklı sosyal medya canlı yayınında, öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca yararlanabilecekleri sosyal, kültürel, sportif ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilecek farklı imkanlar ele alındı.

Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür'ün yönetiminde gerçekleştirilen yayının konuğu, Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney oldu. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programda, üniversitedeki öğrenci yaşamına ilişkin merak edilen pek çok konu hakkında bilgi paylaşıldı.

Programın başlangıcında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın üniversite yaşamındaki yeri ve öğrencilere sunduğu hizmetler ele alındı. Öğrencilerin kampüse adım attıkları ilk andan itibaren yararlanabilecekleri imkanlar ve bu hizmetlere erişim süreçleri hakkında bilgiler verildi. Yayında, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli değerlendirmelerine katkı sağlayan sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrenci toplulukları da kapsamlı biçimde ele alındı. Öğrenci topluluklarının üniversite yaşamındaki önemine değinilirken, öğrencilerin mevcut topluluklara katılım süreçleri ve ilgi duydukları alanlarda yeni bir topluluk oluşturabilmek için izlemeleri gereken adımlar aktarıldı. Topluluklarda aktif görev almanın öğrencilerin sosyal becerilerine, kişisel gelişimlerine ve üniversite deneyimlerine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

Üniversite eğitimi sürerken çalışma ve deneyim kazanma imkanları

Canlı yayında öne çıkan konulardan biri de öğrencilerin eğitimlerine devam ederken çalışma deneyimi kazanabilecekleri imkanlar oldu. Bu kapsamda, kısmi zamanlı çalışma imkanları ve İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgi verilerek öğrencilerin üniversite eğitimleriyle çalışma hayatını bir arada sürdürebilmelerine yönelik sunulan fırsatlar ele alındı. Bu programların öğrencilerin çalışma deneyimi kazanmalarının yanı sıra sorumluluk bilinci geliştirmelerine, iş yaşamını tanımalarına ve mesleki hayata hazırlanmalarına sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Programda ayrıca Düzce Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu sportif imkanlar ve tesisler hakkında bilgi verildi. Öğrenciler arasında düzenlenen turnuvalar ve sportif etkinlikler ile bu faaliyetlerin nasıl takip edilebileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin üniversite yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri açısından önem taşıyan sağlık hizmetleri de programın gündeminde yer aldı. Öğrencilerin yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri ve bu hizmetlere başvuru süreçlerine ilişkin merak edilen konular da anlatıldı.

Üniversite yılları kişisel ve mesleki gelişim için önemli bir süreç

Programın ilerleyen bölümünde öğrenci topluluklarının, sosyal faaliyetlerin ve sportif etkinliklerin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu. Üniversite yıllarının yalnızca akademik bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir dönem olmadığı; aynı zamanda öğrencilerin sosyal çevrelerini geliştirebilecekleri, farklı alanlarda deneyim kazanabilecekleri, ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri önemli bir gelişim süreci olduğu vurgulandı.

Yayında ayrıca öğrencilerin etkinlikleri, öğrenci topluluklarını, sportif faaliyetleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ilişkin duyuruları hangi kanallardan takip edebilecekleri aktarıldı. Öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunlar ile talep ve önerilerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na nasıl iletebilecekleri konusunda da bilgi verildi.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere üniversite yıllarını daha verimli değerlendirmelerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı