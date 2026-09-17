Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusundaki Haut-Katanga eyaletinde, yolcu ve yük taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Haut-Katanga Eyaleti Ulaştırma Bakanı Georges Babunyi Mbau, Haut-Lomami eyaletindeki Malemba-Nkulu bölgesinden gelen bir kamyonun Haut-Katanga'ya bağlı Mitwaba bölgesinde nehre düştüğünü açıkladı.

Mbau, kazada 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Kamyonun aşırı yüklü olduğunu ve yasak olmasına rağmen yolcu da taşıdığını kaydeden Mbau, sürücülerin kurallara uymamasının bölgede meydana gelen trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında olduğuna dikkati çekti.

Kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

KDC'de yük kamyonlarıyla yolcu taşınması yasak olmasına rağmen özellikle bazı eyaletler arasındaki güzergahlarda taşınmaya devam ediliyor.

Aynı bölgede Aralık 2024'te de yolcu taşıyan bir kamyonun yaptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA