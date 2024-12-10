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Norm Ender'in "Parla" marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor

Norm Ender'in
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MESAM, Norm Ender'in Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediği "Parla" isimli marşının 2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına dahil edileceğini duyurdu.

Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vurmayı başaran "Norm Ender" mahlaslı Ender Eroğlu'nun söz ve bestesini yaptığı "Parla" marşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Parla'nın 2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dahil edileceğini duyurdu.

"PARLA" MEB MÜFREDATINA GİRİYOR"

MESAM'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Norm Ender'in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak." ifadelerine yer verildi.

Norm Ender'in 'Parla' marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor

"BİR TEBRİĞİNİZİ ALIRIM"

Norm Ender de aylarca kulaklarımızda yankılanan, radyo ve müzik listelerinden düşmeyen marş hakkında paylaşım yaptı. MESAM'ın açıklamasını alıntılayan Norm Ender, "Bir tebriğinizi alırım" dedi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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