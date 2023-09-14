Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar Batmanlı öğrencilerle buluştu

BATMAN - Prof. Dr. Aziz Sancar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal online olarak Batman Üniversitesi konferans salonunda öğrencilerle buluştu.

Batman Üniversitesinin 'öğrenci buluşmaları, kırsal ve bölgesel kalkınmada üniversitenin rolü' programı kapsamında Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal online olarak öğrencilerle buluştu.

Programda konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bütün samimiyetimle söylemek isterim ki bu toplantılarda beni en çok mutlu eden, beni farklı bir enerjiyle dolduran gençlerle yaptığımız buluşmalar oluyor. Bunun üstüne bir de memleketimin gençleriyle bir araya gelmenin artı enerjisini koyun. Sarınırım şuan sizlerle bir arada olmanın bende hangi duygular uyandırdığını anlamışsınızdır. Sizleri ismen tanımıyorum, hiçbirinizin hayat öyküsünü birebir bilmiyorum. Ama emin olun hepinizi çok iyi tanıyorum. Çünkü gözlerinizdeki ışık bana hiç yabancı değil. İçinize sığdırmakta zorlandığınız heyecanınız bana hiç yabancı değil. Beni dinlerken kafanızdan geçen düşünceler bana hiç yabancı değil. Kaygılarınız, endişeleriniz, soru işaretleriniz bana hiç yabancı değil. Çünkü karşınızdaki bu adam bir zamanlar sizin hissettiğinizi hissediyor, sizlerin kurduğu hayalleri kuruyor, sizinkilere benzer bir yaşam sürüyordu. Bu adam diyor ki sizlerin arasında başarılarıyla, yaptığı çalışmalarla bilimde, sanatta ya da herhangi başka bir alanda ortaya koyduklarıyla insanlığa yapmış olduğu katkılarıyla ortaya çıkacak ve yıllar sonra gençlerle buluşacak, başarılarının ardındaki ilhamı, azmi ve çalışmalarını anlatacak" dedi.

"Ben başarısız olursam yalnız Aziz Sancar değil, bütün Türkiye başarısız olmuş diye bir düşünce olurdu"

Programda öğrencilerin sorularını cevaplayan Sancar, neden pes etmediniz sorusuna şöyle cevap verdi; "İki sebep vardı. Birincisi kendi özel nedenim. Oda ben mağlubiyeti kabul edemem. Benim şahsiyetim o. Mağlubiyeti kabul edecek kişiliğim yok. İkincisi ise ben Amerika'da Türkiye'yi temsil ediyorum. Eğer ben başarısız olursam yalnız Aziz Sancar başarısız olmuş değil bütün Türkiye başarısız olmuş diye bir düşünce olurdu. Bunlar bana zor günlerimde güç verdi ve depresyona girdiğim de beni depresyondan çıkardı"

"Babamdan ve annemden örnek aldım"

Öğrencilerin sorduğu Kimden örnek aldınız sorusuna Aziz Sancar, "İki kişiden örnek aldım. Babam hayatta tanıdığım en çalışkan adamdır. Yaz kış bütün gününü bahçede, tarlada ve kavaklıkta geçirirdi. Babam hep çalıştı. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde erkekler kahvehaneye gider orada çay içer oyun oynar. Babam onları yapmadı. Babam hep ailesi için çalıştı ve elinden geleni yaptı. Çünkü biz az gelirli bir aileydik. İkincisi annem. Annem çalışmaya ve eğitime çok önem verirdi. Çünkü ne o nede babam okuryazardı. Ama okuryazar olanların avantajlarını görüyordu" diyerek cevap verdi.

"20 bin öğrencimizden 1 milyon öğrencimize"

2023 yılında TÜBİTAK'ın yaptığı TEKNFEST programına 1 milyon kişinin katıldığını söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bizim sunduğumuz programların büyük çoğunluğu gençlere, öğrencilerimize ve çocuklarımıza. Bunu en önemli anahtar yeri de TEKNOFEST. TEKNOFEST ile Türkiye'nin geleceği yazılıyor arkadaşlar. Sadece ülkelerin değil coğrafyanın geleceği, insanlığın geleceği yazılıyor. 2018 yılında ilk TEKNOFEST gerçekleştirildiğinde 20 bin yarışmacı, 500 bin katılımcı vardı. 2018 çok uzun zaman değil 5 yıl önce. Bu yıl sadece İstanbul'dakine 2 milyon 700 bin kişi katıldı, ama çok daha önemlisi 1 milyon yarışmacımız vardı. 20 bin öğrencimizden 1 milyon öğrencimize ben sorunlara sessiz kalmıyorum, benim çözümüm var diyen arkadaşımız vardı" diye konuştu.

Yapılan programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gaziantep İslami Bilim ve Teknolojiler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyhmus Demir, öğrenciler ve il protokolünden yöneticiler katıldı.