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Muş'ta öğrenciler AFAD etkinliğinde deprem sonrası doğru davranışı öğrendi

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Muş'ta öğrenciler AFAD etkinliğinde deprem sonrası doğru davranışı öğrendi
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Muş'ta AFAD, üniversite öğrencilerine interaktif afet farkındalık eğitimi verdi. Etkinlikte deprem sonrası korku ve panik canlandırıldı, öğrencilere doğru davranış ve ekip çalışması anlatıldı.

Muş'ta üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen uygulamalı afet farkındalık etkinliğinde, deprem sonrası yaşanabilecek durumlar canlandırılarak doğru davranış biçimleri ve ekip çalışmasının önemi anlatıldı.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından (MAUN) Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda interaktif afet farkındalık etkinliği düzenlendi. Programda AFAD gönüllüleri tarafından deprem sonrasında ortaya çıkabilecek korku, panik, bilgi kirliliği ve kontrolsüz hareketler canlandırıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, gerçekleştirilen grup çalışmalarında iletişim, liderlik, görev paylaşımı ve ekip çalışmasına yönelik uygulamalara katıldı. Afet anında doğru karar vermenin ve koordineli hareket etmenin öneminin vurgulandığı etkinlikte, öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması hedeflendi. Programın sonunda öğrencilere AFAD gönüllülüğü hakkında bilgi verilerek afetlere hazırlık çalışmalarında gönüllü katılımın önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında grup çalışmalarına katılan öğrencilerin iletişim, liderlik, görev paylaşımı ve ekip çalışmasına yönelik uygulamaları deneyimlediğini söyleyen Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız, "Üniversite öğrencilerimize yönelik interaktif afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Klasik sunum anlayışının dışına çıkarak canlandırmalar, uygulamalar ve grup çalışmalarıyla öğrencilerimizi eğitimin doğrudan bir parçası haline getirdik. Amacımız yalnızca bilgi vermek değil; afet anında insan davranışlarını anlamalarını, panik karşısında doğru tepki vermelerini ve doğru davranışları refleks haline getirmelerini sağlamaktır. Çünkü bizim için başarı, verilen bilginin sadece akılda kalması değil, afet anında doğru davranışa dönüşmesidir. AFAD olarak gençlerimizin afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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