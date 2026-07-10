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Şahidi Ortaokulu öğrencisi Kopuz'dan LGS'de 500 tam puan

Şahidi Ortaokulu öğrencisi Kopuz'dan LGS'de 500 tam puan
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2026 LGS merkezi sınavında 500 tam puan alan Muğla Menteşe Şahidi Ortaokulu öğrencisi Ahmethan Kopuz, Türkiye birincileri arasına girerek büyük başarı elde etti.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muğla Menteşe Şahidi Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ahmethan Kopuz, Türkiye birincileri arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Azmi, disiplini ve kararlılığıyla örnek bir başarı sergileyen Ahmethan Kopuz'un elde ettiği bu sonuç, ailesi, öğretmenleri ve Menteşe Şahidi Ortaokulu okulunda büyük gurur ve mutlulukla karşılandı.

Menteşe Şahidi Ortaokulu tarafından yapılan paylaşımda, "Bu önemli başarının kazanılmasında emeği bulunan öğretmenlerimize, her zaman destekleyen ailesine teşekkür ederiz. Ahmethan Kopuz'un eğitim hayatının bundan sonraki dönemlerinde de başarılarını artırarak sürdürmesi temenni ediyoruz" denildi.

Muğla'nın eğitim alanındaki başarısına önemli katkı sağlayan Ahmethan Kopuz, elde ettiği Türkiye birinciliğiyle hem okulunun hem de Muğla'nın gururu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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