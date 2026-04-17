MTK Okulları'nda siyah giyerek şiddete sessiz kınama

Muğla Teknoloji Koleji (MTK) anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğretmenleri ile yöneticileri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan saldırıları kınamak amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi. Eğitimciler, siyah giyinerek şiddete karşı sembolik bir duruş sergiledi ve yaşanan acı olaylara dikkat çekti. Topluca yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının güven ve huzurun temsili olduğu vurgulanarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının korunmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Öğrencilerin, evlerinden sonra en güvende hissetmeleri gereken yerlerin okullar olduğuna dikkat çekilerek, sevgi, merhamet ve anlayışın eğitim ortamlarının temelini oluşturması gerektiği belirtildi.

MTK yönetimi ve öğretmenleri, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunurken, toplumun tüm kesimlerini şiddete karşı ortak bir duruş sergilemeye davet etti. Eğitimciler, bu sessiz ve anlamlı protestoyla hem farkındalık oluşturmayı hem de öğrencilerine güçlü bir değerler mesajı vermeyi amaçladı.

Öte yandan okul yönetimi, öğrencilerin kaygılarını azaltmak ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla alınan önlemleri de paylaştı. Bu kapsamda; psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirildiği, öğrencilerin travmatik süreçlerle baş edebilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca okul giriş-çıkışlarının kontrollü şekilde sağlandığı, ziyaretlerin randevu sistemiyle gerçekleştirildiği ve kamu kurumlarıyla hızlı iletişim kurularak güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. Velilere yönelik bilgilendirmelerin düzenli olarak yapıldığı da vurgulanırken, MTK Okulları'nın eğitimde sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda güvenli, sağlıklı ve değer temelli bir öğrenme ortamını esas aldığı bir kez daha ortaya kondu.

Toplu gerçekleştirilen açıklamada menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı