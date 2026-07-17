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Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nden geleceğe yatırım

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nden geleceğe yatırım
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Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Kurumsal Kapasite Projesi kapsamında personeline yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verdi. Eğitimde dijital içerik üretimi ve sanal sergi oluşturma konuları ele alındı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği "Yapay Zeka Okuryazarlığı" eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimde, geleneksel üretimin dijital dünyayla entegrasyonu masaya yatırıldı.

Geleneksel kültür mirasını yaşatırken çağın dijital ihtiyaçlarına da ayak uydurmayı hedefleyen Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, önemli bir projeye daha imza attı. Enstitü bünyesinde yürütülen "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, kurum personeline yönelik kapsamlı bir "Yapay Zeka Okuryazarlığı" eğitimi düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Enformatik Biriminde gerçekleştirilen eğitim, alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla hayat buldu. Prof. Dr. Müge Adnan koordinasyonunda yürütülen programda; Öğr. Gör. Dr. Nurhayat Kocatürk Kapucu ve Öğr. Gör. Cansu Altunsaban Yerlikaya eğitmen olarak görev aldı.

Hem teorik bilgilerin aktarıldığı hem de uygulamalı atölyelerin yapıldığı eğitim programında, enstitü personelinin dijital dünyadaki yetkinliklerini artıracak şu kritik başlıklar ele alındı: Yapay zeka okuryazarlığı ve temel kavramlar, Yapay zeka destekli dijital içerik üretimi, Dijital ortamlarda sanal sergi oluşturma teknikleri, tasarım süreçlerinde yenilikçi yapay zeka araçlarının kullanımı.

Eğitim programının ardından Muğla Olgunlaşma Enstitüsü yönetimi, kurumsal gelişime katkı sunan paydaşlara teşekkür etti. Yapılan açıklamada; "Kurumsal kapasitemizi artırmak adına düzenlediğimiz bu anlamlı eğitimimize çok değerli katkılar sunan akademisyenlerimize ve eğitime yoğun katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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