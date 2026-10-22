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Muğla'da çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esasları kamu kurumlarına anlatıldı

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Muğla'da çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esasları kamu kurumlarına anlatıldı
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kamu kurumlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Muğla genelindeki kamu kurumlarının en az şube müdürü düzeyindeki temsilcileri katıldı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Muğla genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının en az şube müdürü düzeyindeki temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılması planlanan çocuk bakımevlerinin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyete geçirilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuk bakımevlerinin açılış şartları, hizmetlerin yürütülmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve işleyiş süreçleri ele alındı.

Katılımcılara, çocuk bakımevlerinin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi için izlenmesi gereken usul ve esaslar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Toplantının, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevlerine ilişkin mevzuat bilgilerini güçlendirmesi ve hizmet süreçlerinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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