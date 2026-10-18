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Mudurnu Taşkesti'de ailelere bilgilendirme semineri düzenlendi, 104 vatandaş katıldı

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Mudurnu Taşkesti'de ailelere bilgilendirme semineri düzenlendi, 104 vatandaş katıldı
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Mudurnu Taşkesti'de ailelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Jandarma, Milli Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle yapılan seminere 104 vatandaş katıldı; çocuk güvenliği, silah muhafazası, bağımlılık ve güvenli internet anlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde düzenlenen seminerde, ailelere çocukların güvenliği, yasal sorumluluklar, ruhsatlı silahların güvenli muhafazası, madde bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi. Seminere 104 vatandaş katıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, ailelerin çocukların güvenliği ve gelişimindeki rolüne dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü, Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mudurnu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminere 104 vatandaş katılım sağladı. Son dönemde okullarda yaşanan olaylar kapsamında ailelerin ve velilerin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği seminerde, çocukların güvenliği, ailelerin sorumlulukları ve bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı. Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, ruhsatlı silah sahibi ailelerin alması gereken tedbirler ve dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı. Ailelerin çocuklar üzerindeki yasal yükümlülükleri ile milli ve manevi değerlerin çocuklara kazandırılmasının önemi de ele alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri ise güvenli internet kullanımı konusunda katılımcılara bilgi verdi. İnternet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Seminerde Sosyal Çalışmacı Sema Kuşçu, aile içi eğitim konusunda bilgilendirmede bulundu. Mudurnu Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdür Vekili Halid Şahiner ise madde bağımlılığı, bağımlılığın çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, risk faktörleri ve korunma yollarını anlattı.

Katılımcılara ihtiyaç duyulması halinde başvurulabilecek destek mekanizmaları hakkında bilgi verilirken, Mudurnu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün görev ve hizmetleri de tanıtıldı.

Seminerde, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için aile ile okul arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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