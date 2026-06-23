Mollabey Ortaokulu öğrencilerine Türkiye dereceleri için ödül

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende, Alaplı Mollabey Ortaokulu öğrencileri de başarılarından dolayı ödüllerini aldı.

Mollabey Ortaokulu öğrencileri, İLESAM tarafından düzenlenen "Üret, Koru, Saygı Duy: Telif Hakları Bizimle" temalı ulusal logo ve afiş yarışmalarında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden katılan binlerce eser arasından dereceye giren öğrenciler, ilçeye ve okullarına gurur yaşattı.

Okul Müdürü Ömer Yavuz, öğrencilerin elde ettiği başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de öğrencileri kutlayarak, "Bu başarılar ilçemizi temsil eden çok kıymetli çalışmalardır. İlçemiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı