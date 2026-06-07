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Kütahya'da 3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay'ın dikkat çeken "Doğal Yaşam" maketi

Kütahya'da 3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay'ın dikkat çeken 'Doğal Yaşam' maketi
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Kütahya'da 3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay, 'Doğal Yaşam' temalı maketiyle okul sergisine katkı sundu. Köy yerleşimi ve doğal alanları canlandıran maket, öğrencinin hayal gücü ve el emeğiyle hazırlandı.

Kütahya Emine Arıoğul İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay, "Doğal Yaşam" temalı maketiyle okul sergisine katkı sundu. Doğa ve çevre yaşamını konu alan çalışma, öğrencinin hayal gücü ve el emeğiyle hazırlanarak okulunda yer aldı.

Kütahya Emine Arıoğul İlköğretim Okulu'nda düzenlenen sergi hazırlıkları kapsamında öğrencilerden çeşitli temalarda projeler hazırlamaları istendi. Bu kapsamda 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Göktuğ Okayay, "doğa ve çevre yaşamı" konulu bir maket hazırladı.

Hazırladığı makette küçük bir köy yerleşimini ve doğal yaşam alanlarını canlandıran Göktuğ Okayay, çalışmasını öğretmeninin yönlendirmesiyle sergi için yaptığını ifade etti. Maketin hazırlanış sürecinde elindeki basit malzemeleri kullanarak doğal bir köy ortamı oluşturduğunu belirtti.

Göktuğ Okayay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Okulda öğretmenimiz sergi için bir çalışma yapmamızı istedi. Ben de doğa ve köy yaşamını anlatan bir maket yapmak istedim. Aklıma küçük bir köy yapmak geldi. Elimdeki malzemeleri kullanarak evler, yollar ve çevre düzenlemesi yaptım. Sonra da süsleyerek tamamladım."

Hazırladığı çalışmayı büyük bir istekle yaptığını ifade eden Göktuğ Okayay, maketin ortaya çıkış sürecinde çevre ve doğa konusunu ön planda tuttuğunu söyledi.

"İleride elektrik mühendisi olmak istiyorum"

3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay, gelecekteki hayaline ilişkin soruya ise "Elektrik mühendisi" cevabını verdi. En büyük hayalinin bu mesleği yapmak olduğunu söyleyen Okayay, derslerinde başarılı olmak için çalıştığını da belirtti.

Okulda düzenlenen sergi kapsamında öğrencilerin farklı temalarda hazırladığı projeler dikkat çekerken, özellikle doğa ve çevre bilincini konu alan çalışmaların öne çıktığı görüldü.

Öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem el becerilerini hem de çevre farkındalığını geliştirdiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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