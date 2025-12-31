Haberler

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Adana'da yaşayan 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu 2 ev, 2 araç ve 2 milyon lira birikimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışladı. Babasının vasiyet davası açması ve 'psikoz' teşhisi konulması sonucu, Vurunbiği polis eşliğinde hastaneye yatırıldı. Vurunbiği, haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldığını ve alnının akıyla çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babasıyla yaşadığı ciddi bir anlaşmazlığın ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürece dahil oldu. İddiaya göre baba, Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışladı. Kızının bütün mal varlığını TSK'ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı, öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu.

Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği'ye, aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanede "psikoz" tanısı konuldu. Ayrıca öğretmenin mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Bunun üzerine öğretmen bir süre hastaneye gitmese de bugün polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Öğretmen TSK'ya mal varlığını bağışladığı için babasının vasi davası nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

"Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım"

Yeni yılı hastanede geçirecek olan Vurunbiği, hastaneye yatmadan önce yaptığı açıklamada, "Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetlerine vasiyet ettiğim için, babamın açtığı vasilik davası nedeniyle buradayım. Mahkeme kararıyla buraya gönderilmiş bulunuyorum. Gelmek istemeseydim polis zoruyla getirilecektim. Alnım ak, başım dik, mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım" dedi. Vurunbiği şöyle devam etti:

"Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir öğretmen olarak, olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum. Bu karar en yakınımdan gelince insan daha da üzülüyor. Ancak böyle olmadığını tüm Türkiye ve ben biliyorum. Muayenemi olup alnımın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Şu anda kapıda polis bekliyor. Onların eşliğinde içeri gireceğim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
