Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eğitim-öğretim sürecinin başlayacağı ortamı oluşturduklarını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını söyledi. Bakan Tekin, Erzurum'da karşılandı ve burada yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki eğitim öğretim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bütün seyahatlerinin deprem bölgesine yapıldığını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını söyledi.

Uçakla memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i havalimanında Vali Okay Memiş, Aile ve Sooyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdürrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Bakan Tekin, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledi. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan Bakan Tekin'i burada da atlı ciritçiler karşıladı. Makam aracından inen Bakan Tekin ciritçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.