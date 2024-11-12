Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bursa'da Eğitim Vizyonunu Paylaştı

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Öyle bir bakanlığız ki her evdeyiz. Sadece bir kesimin değil, her evde varız. Çocuğumuzla, torunumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden Ökten, daha sonra Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Resimlerle Ayetler' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN BİLGİ ALDI

Açılışta ayrıca Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi öğrencilerinin hazırladığı eserler dinlendi. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, sergiyi gezerek öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı. Serginin ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'ni ziyaret etti. Ardından Bursa'da önemli bir yere sahip olan ilk Tasavvuf ve Edebiyat Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek Prof. Dr. Mustafa Kara ile bir araya geldi.

BURSA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NE ZİYARET

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü de gezen Bakan Yardımcısı Ökten, kursiyerler tarafından yapılan eserleri inceledi. Enstitüdeki, 'Tasarım', 'Geleneksel El Nakışları', 'Dantel Anglez', 'Hat-Tezhip-Minyatür', 'İğne Oyası' ve 'Kuyumculuk Atölyeleri'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa ve çevre illerinin, kültürel değerlerini ve geleneksel el sanatlarını araştırma ve geliştirmeyi hedefleyen enstitüde, ziyaret sırasında 'Ata Topraklarından Anadolu'ya Türk Mutfağı' projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve projenin aşamaları hakkında sunum yapıldı.

Bursa Nilüfer İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen İmam Hatip Müdürleri toplantısına da katılan Ökten yaptığı konuşmada, Bursa'nın eğitimin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, yeni dönemde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni, eğitimci ve okul müdürleriyle beraber hayata geçireceklerini söyledi.

'MUTLAKA EKSİKLER OLACAK'

Eğitimin bir ekip ve istişare işi olduğunu vurgulayan Ökten, "Medeniyetimizin, kültürümüzün, bize mirası olan ve aynı zamanda inancımızın, duruşumuzun, bu toprakların, milli ve manevi değerlerimizin bize mirası olan değerlerle harmanlayarak sunduğumuz eğitim modelimizi, inşallah hep birlikte yürütmeye başladık. Mutlaka eksikler olacak, mutlaka bazı uygulamalarda hatalar olabilir ama bunları el birliğiyle telafi ediyoruz, edeceğiz. Burada sizin destekleriniz, sizin yönlendirmeleriniz, sizin tavsiyeleriniz çok önemli. Sahada sizler temas halinde olduğunuz büyük bir kitleyle, çocuklarımızla, velilerimizle berabersiniz. Öyle bir bakanlığız ki her evdeyiz. Sadece bir kesimin değil, her evde varız. Çocuğumuzla, torunumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla. Burada sizin yönlendirmeleriniz, bir işin yönetim, idare, hoşgörü, kucaklama tarafı var. Burada tabii sizin yolu açmanız, bize vekalet etmeniz hakikaten çok önemli. Sahada sizler varsınız. Sizin desteğinizle ilerliyoruz. Ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle, rehberliğinizle ilerliyoruz" dedi.