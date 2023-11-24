Menemen Belediyesi Öğretmenler Günü için gece düzenledi

Menemen Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler için gece düzenledi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, öğretmenlere teşekkür ederek, eğitimin önemini vurguladı. Geceye İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer de katıldı. Etkinlikte çekilişle 50 dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Menemen Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler için gece düzenledi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirmek üzere, Menemen'imizde ve Türkiye'nin dört bir yanına eğitim meşalesiyle ülkemizi aydınlatan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü için Menemen'de unutulmaz bir gece yaşandı. Menemen Belediyesi tarafından, Tepe Sosyal Tesislerinde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır ve aileleriyle birlikte çok sayıda öğretmen katıldı. Başkan Pehlivan, gece boyunca öğretmeni Fatma Yalçın ile birlikte oturarak, vefasını gösterdi.

"Güçlendiğinde toplumlumuzun birlik beraberliği güçleniyor"

Hakan Doğanay'ın sunumu ve sanatçı Uğur Aslan'ın birbirinden güzel şarkılarıyla renklenen gecede konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Öncelikle baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugün aramızda olmayan her biri birbirinden değerli öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bize ve ülkemize yaptıkları tüm hizmetler için sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Dile kolay yüz yıllık muhasır medeniyet yolculuğu. Bir asrı geride bırakmak için güçlü bağları olan bir topluma ihtiyacınız var. O bağların en önemlisi de eğitimdir. Güçlendiğinde toplumlumuzun birlik beraberliği güçleniyor. Zayıfladığında da bu birlik, bütünlük bozuluyor. Bugün bölgemiz alev alev yanarken sayenizde ülkemiz çöl ortasında herkesin sığınmak istediği bir cennet parçası gibi görünüyoruz. Sizinkisi 100 yıllık bir bayrak koşusuydu. Baş öğretmenimizden aldığınız meşaleyi kuşaktan kuşağa ulaştırarak bizlerin bugünleri görmemizi, yaşamamızı sağladınız. Allah tüm öğretmenlerimizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.

Başkan Pehlivan, "Ben bir öğretmen değilim; ama beni de sizler yetiştirdiniz. Eğitimin ve eğitimcilerimizin hakkını hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Belki sadece elimizden geldikçe, imkanlarımız el verdikçe eğitimi desteklemek, sorunlarını gidermek her zaman; vefakar, cefakar öğretmenlerimizin, geleceğimiz olan öğrencilerimizin onların fedakar velilerinin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Baş öğretmenimiz, büyük önder, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet olma vasfına kavuşmamıştır.' Dolayısıyla eğitim için ve böylesi kıymetli ve kutsal bir vazifeyi üstlenen öğretmenler için ne söylense azdır. Hayatta takdire değer ne varsa onların hüneridir. Bilim insanları, sanatçılar, eğitimciler, sağlıkçılar, hukukçular, devlet adamları siz, biz hepimiz öğretmenlerin eseriyiz. Biz de bu kutsal görevde Menemen Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmak için gece gündüz demeden, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de yaptığı konuşmasında, Başkan Aydın Pehlivan'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Öğretmenler olarak bu ülkenin ne kadar kıymetli olduğunu bilerek, manevi sorumluluğumuzun farkında olarak geleceğin Türkiye'sini kurmak için Cumhuriyetin 100. yılında geleceğe taşımak için kendimizden vazgeçiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin; gelişmesinde, dönüşmesinde, liderlerine destek veren, hocalık yapan, katkı sağlayan ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

Konuşmalar ve canlı müziğin ardından, etkinliğin en heyecanlı anlarıysa gecenin sonunda yaşandı. Geceye katılan öğretmenlere çekilişle toplam 50 dizüstü bilgisayar hediye edildi. Çekilişi kazanan öğretmenlerin mutlu anları görülmeye değerdi. - İZMİR