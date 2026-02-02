Haberler

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini yayımladı. Açıklanan programa göre mart ayındaki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı günleriyle denk geliyor. Böylece öğrenciler daha az tatil yapacak.

  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.
  • Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe günü arefe ile başlayacak ve 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
  • Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönemine ilişkin tatil günleri kesinleşti. Takvim, özellikle mart ayındaki ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLE DENK GELİYOR

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

RESMİ TATİLLER İKİNCİ DÖNEME YAYILIYOR

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

OKULLAR 26 HAZİRAN'DA TATİLE GİRİYOR

Eğitim yılının sonuna yaklaşırken Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak.

Açıklanan takvimle birlikte ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günleri netleşmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Zaten Liseyi Bitiren Ülkeyi Terk Ediyor Yuzbinlerce Genç Gitti Bu Ülkeden Demekki Ters Giden Birşeyler Var

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bizde ters giden onlarda düz gitmiyor.. Çoluk çocuğu gaza getiriyorsunuz giden de dönmek için elli takla atıyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Öğretmenlerin maaş karşılığı ders sayısı 15 'ten 20 saate yükseltilmelidir, böylelikle öğretmenleri aynı maaşa daha fazla çalıştırabiliriz, dolayısıyla ek ders ücretleri de daha geleceğinden bütçemiz için oldukça iyi olacaktır..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTunahan Özbay:

26 Haziran çok geç ve sıcak 1 Haziran dan sonra herkes salıyor o sene sınavı olanlar zaten okulu hiç takmıyor artık,okullar 1 Haziran da tatile girmelidir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

