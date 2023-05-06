MEB, Halk Eğitim Kurslarını Dijitalleştiriyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yetişkinlere yönelik halk eğitim kurslarının dijital ortama aktarıldığı 'Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nın (HEMBA) tanıtımını yaptı. Özer, dijital platformların önemini vurgulayarak, "1'le devraldığımız dijital platformu 6'yla, 7'yle devrediyoruz" dedi.

Bakan Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen HEMBA tanıtım toplantısına katıldı. Yetişkinlere yönelik halk eğitim kurslarının dijitalleşeceği HEMBA uygulamasının içeriğini anlatan tanıtım filmi gösterildi. Bakan Özer, OECD ülkelerinin eğitim sistemlerini olağanüstü koşullara karşı dirençli kılmak için artık dijital eğitim platformlarını yaygınlaştırdığını ve Türkiye'nin de özellikle Covid-19 döneminde eğitimde dijital platformlardan yararlandığını belirtti. Özer, "Hangi ülkenin dijital platformu varsa onu devreye soktu. MEB daha önceki bakanlarımız zamanında oluşturulan EBA ile öğrencilere mümkün olan her desteği sağladı. Yeni dijital platformlar oluşturmak üzere yola çıktık, o ana kadar sadece EBA vardı. Öncelikle öğretmenlerimizden başladık. EBA'ya ÖBA'yı ekledik. Daha sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılında nasıl son 20 yıl içinde eğitimde fırsat eşitliğini ortaya koyduysak 19 milyon öğrenciye ücretsiz kitap dağıttık. 'Bu yardımcı kaynak olayını çözeceğiz' dedik. Yaklaşık 190 milyon yardımcı kaynağı tüm çocuklarımıza eriştirdik. Amacımız eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek; zenginle fakir arasındaki nitelikli eğitim farkını telafi edici mekanizmalarla desteklemek" diye konuştu.

Özer, 'Aile Okulu' uygulamasıyla beraber de 1,5 milyon aileye ulaşıldığını ve 2023 yılı içerisinde bu sayıyı yükseltmek istediklerini kaydetti.