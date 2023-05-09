MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminde yaz okulları düzenleyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki 11 ilde öncelikli olmak üzere, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos-1 Eylül arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kursları düzenleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanan 'Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri' konulu yazı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderildi. Bakan Özer, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti. Özer, depremin ardından bölgedeki okullarda eğitim öğretime kademeli olarak başlandığını anımsatarak bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla, 'olağanüstü durumlarda eğitim öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler' çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğine işaret eden Özer, öncelikle afet bölgesindeki 11 ilde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos-1 Eylül arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini söyledi. Özer, bu kursların 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar verileceğini, bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkanı sağlanacağını kaydetti.

"Afet bölgesinde şartları uygun olan okullarımız ile ülke genelindeki kurumlarımızın bina ve eklentileri (laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane ve benzeri) öğrencilerimizin kullanımına açık olacak. Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilerimize yönelik anaokullarımızda ve ana sınıflarımızda yaz eğitimleri başlatılacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yaygın eğitim kursları açılarak kurs faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılında afet bölgesinde yer alan on bir ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2'nci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak programlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek. Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda da yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek."