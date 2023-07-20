Malatya'da Kuzey Makedonya Ortaokulu için protokol imzalandı

Malatya'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nın (MATTO) katkılarıyla yapılacak 24 derslikli 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihsel hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkileri bulunuyor. Eğitim bakanlarının üzerine düşen; toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklarına aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz

MALATYA'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nın (MATTO) katkılarıyla yapılacak 24 derslikli 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihsel hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkileri bulunuyor. Eğitim bakanlarının üzerine düşen; toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklarına aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz" dedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar Mahallesi'ne yapılacak ortaokul için düzenlenen protokol töreninde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran ve MATTO yönetimi ile Kuzey Makedonya'dan yetkililer hazır bulundu.

"BİZLER BU KARDEŞLİĞİ GELECEĞE TAŞIMAKLA MÜKELLEFİZ"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öncelikle söz konusu oluşum için herkese teşekkür ederek, "Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihsel hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkileri bulunuyor. Eğitim Bakanlarının üzerine düşen; toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklarına aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIMIZ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMİŞ OLURUZ'

Bugünkü programın da aslında bu bahsi geçen dostluk, kardeşlik hukukunun uzun vadeli gelecek kuşaklara aktarılması için en güzel etkinliklerden bir tanesi olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Hem eğitim sistematiği itibariyle bu tür veriler önemli ama aynı zamanda görünür olmak açısından da kuşkusuz dostluğa çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bir diğer konu, ülkeler arasında, toplumlar arasında, milletler arasında, dostluk ve kardeşliğin en çok ihtiyaç duyulduğu an, milletlerin sıkıntılı anlarıdır. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi bu tür zor günlerde milletler, uluslar yanında olan ulusları asla unutmazlar, mutlu olurlar. Bizler de Kuzey Makedonya'nın bu desteğinden dolayı emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah açacağımız okulda bu dostluk öyküsünü, bu dayanışma bilincini gelecek kuşaklara aktaracağımız öğrenciler yetiştirmiş oluruz" diye konuştu.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN BİR NİŞANI OLACAKTIR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yapılan protokole şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söz konusu bu okul, iki ülke arasındaki dostluğun bir nişanı olacaktır" dedi.

'UMARIM BİR DAHA BÖYLE FELAKETLER YAŞAMAYIZ'

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, iki ülke arasında dost ve kardeşçe ilişkilerin devam etmesini içtenlikle dilediğini kaydederek, "Bu vesile ile 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle halkım ve şahsım adına, dostumuz ve kardeş ülkemize derin üzüntülerimi iletmek isterim. Depremin ardından Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada eğitim gören ve depremden etkilenen öğrencilerle bire bir görüştüm, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Her zaman yanlarında olduğumuzu ilettim. Umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız. Dualarımız sizinle. İmzalanacak protokol, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın devamında bir köprü olacak, kardeşliğimizi pekiştirecek. Türkiye'nin bizlere yaptığı desteklerin yanında bu küçük katkımız için emeği geçen herkese ve MATTO'ya teşekkür ediyorum. Açılış törenine bizzat katılmak istiyorum. Saygılarımla sizleri selamlıyorum" dedi.

24 derslikli 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü, MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski ile İl Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı. (DHA)