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Maarif Arşivi Daire Başkanı Şakar, Balıkesir'de 20 ilçeyle arşiv projesini görüştü

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Maarif Arşivi Daire Başkanı Şakar, Balıkesir'de 20 ilçeyle arşiv projesini görüştü
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Milli Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Balıkesir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İl Maarif Arşiv Komisyonu sunum yaptı, 20 ilçe milli eğitim müdürüyle çevrimiçi toplantı düzenlendi ve okul arşivleri incelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Bakanlık tarafından yürütülen "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi" kapsamında Balıkesir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sürecinde ildeki arşiv ve müze çalışmaları yerinde incelenirken, projenin yürütülmesine dair geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Maarif Arşiv Komisyonunun çalışma sunumu yaptı

Program kapsamında öncelikle Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Maarif Arşiv Komisyonu üyeleri tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; il geneline ait eğitim arşivinin mevcut durumu, tespit edilen tarihi belge ve materyallerin envanter kayıtları, dijitalleştirme adımları ve yürütülen koruma faaliyetleri hakkında Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar'a detaylı bilgi verildi.

20 İlçe Milli Eğitim Müdürü ile çevrimiçi toplantı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen sunumun ardından Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar başkanlığında, Balıkesir'in 20 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla çevrimiçi bir bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin il geneline yaygınlaştırılması, tarihi belgelerin standartlara uygun şekilde tespiti ve dijital ortama aktarılması süreçleri detaylarıyla ele alındı.

"Geleceğimizi köklü geçmişimiz üzerine inşa ediyoruz"

Çevrimiçi toplantıda konuşan Daire Başkanı Şakar, "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projemiz ile ecdadımızdan devraldığımız eğitim mirasını koruma altına alıyor ve yarınlarımıza aktarıyoruz. 20 ilçemizle tam bir koordinasyon içerisinde yürütülen bu çalışmalar, eğitim hafızamızın geleceğe taşınmasında hayati bir rol oynamaktadır." dedi.

Saha incelemesi ve okul ziyaretleri

Toplantının ardından Milli Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Balıkesir Lisesi arşivlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kentin köklü eğitim kurumlarındaki belge, materyal ve tarihi değerlerin tasnif, dijitalleştirme ve koruma süreçlerini gözlemleyen Daire Başkanı Şakar, il maarif arşiv komisyonu üyeleri ve sahada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen titiz çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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