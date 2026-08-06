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DPÜ'de idari birimlere yeni yöneticiler

DPÜ'de idari birimlere yeni yöneticiler
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) idari birimlerde verimliliğin artırılması ve yeni dönem hedeflerine daha etkin şekilde ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında devir teslim törenleri düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) idari birimlerde verimliliğin artırılması ve yeni dönem hedeflerine daha etkin şekilde ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında devir teslim törenleri düzenlendi. Yapılan yeni görevlendirmelerle üniversitenin çeşitli idari birimlerinde yeni yöneticiler görevlerine başladı.

Üniversitenin farklı birimlerinde gerçekleştirilen devir teslim törenlerine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Yalçın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Genel Sekreter Yusuf Çetin, görevini devreden ve devralan yöneticiler ile idari personel katıldı.

Üniversite yönetimi tarafından idari hizmetlerde etkinliğin artırılması, kurumsal işleyişin güçlendirilmesi ve yeni dönem hedeflerine daha hızlı ulaşılması amacıyla yapılan görevlendirmeler kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevine Abdullah Şen, Personel Daire Başkanlığı görevine Ebru Yüce, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevine Murat Tekeli, Disiplin İşleri Birimi Amirliği görevine ise Pelin Kayhan atandı.

Devir teslim törenlerinde görevlerini yeni yöneticilere devreden idareciler, görev süreleri boyunca yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi paylaşırken, yeni yöneticilere başarı dileklerinde bulundu. Görevi devralan isimler ise kendilerine duyulan güven için üniversite yönetimine teşekkür ederek, kurumun hedefleri doğrultusunda özveriyle çalışacaklarını ifade etti.

Rektör Kızıltoprak: "Verimliliği daha da artırmayı hedefliyoruz"

Törenlerde konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yapılan görev değişikliklerinin üniversitenin kurumsal gelişim sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, idari yapılanmanın güçlendirilmesiyle birlikte hizmet kalitesinin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni görevlerine başlayan yöneticileri tebrik eden Kızıltoprak, "Üniversitemizin yeni dönem hedeflerine hazırlık sürecini hızlandırmak ve idari süreçlerde verimliliği artırmak amacıyla bu görevlendirmeleri gerçekleştirdik. Görevlerini devralan yöneticilerimize başarılar diliyor, bugüne kadar özveriyle görev yapan ve görevlerini devreden idarecilerimize üniversitemize sundukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yapılan görevlendirmelerin üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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