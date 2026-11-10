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Kütahya'daki okullarda RISE projesi kapsamında enerji ve deprem incelemesi yapıldı

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Kütahya'daki okullarda RISE projesi kapsamında enerji ve deprem incelemesi yapıldı
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, UNESCO öncülüğünde yürütülen RISE Türkiye projesi kapsamında kentteki okullarda enerji verimliliği ve deprem güvenliği incelemesi yapıldığını belirtti. Okulların enerji verimliliği ve deprem güvenliği için çalışmalar planlanıyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, UNESCO öncülüğünde, Japonya Hükümetinin desteği ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen RISE Türkiye-Dayanıklı Altyapı ve Güvenli Eğitim Projesi kapsamında kentteki okullarda incelemeler yapıldığını belirtti.

Yılmaz, eğitim yapılarının enerji verimliliğinin artırılması, fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi amacıyla toplantı ve okul ziyaretleri gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İhale ve Koordinasyon Daire Başkanı Hacı Mehmet Kuloğlu, Yapım İşleri Daire Başkanlığı temsilcileri, bakanlık yetkilileri, UNESCO temsilcileri ve Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığını aktaran Yılmaz, proje kapsamındaki okulların mevcut durumlarının ve teknik ihtiyaçlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Proje kapsamında okullarda LED aydınlatma sistemlerine geçiş, ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi, pencere ve doğramaların yenilenmesi ile ısı yalıtımı çalışmalarının gündemde olduğunu belirten Yılmaz, enerji tüketiminin düzenli olarak izlenmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

Kütahya'daki okullarda yerinde incelemeler de yapıldığını bildiren Yılmaz, eğitim yapılarının fiziki şartları ve teknik özelliklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Enerji verimliliği çalışmalarının yanı sıra okul binalarının güncel deprem yönetmeliği doğrultusunda iyileştirilmesine yönelik mühendislik çözümlerinin de ele alındığını aktaran Yılmaz, dış cepheden uygulanabilecek güçlendirme yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Çalışmaların eğitim öğretim faaliyetlerini en az düzeyde etkileyecek şekilde planlanmasının hedeflendiğini kaydeden Yılmaz, pilot uygulamanın yapılacağı okulun ve çalışma kapsamının teknik değerlendirmeler sonucunda netleştirileceğini bildirdi.

Mustafa Yılmaz, öğrencilere daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir eğitim ortamları sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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