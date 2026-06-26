Öğretmenlerden Anadolu kültürüne muhteşem yolculuk

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan "Halk Oyunları Gösterisi", Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

"Okuldan Sahneye Bir Anadolu Rüyası" temasıyla sahnelenen program, izleyicilere Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan unutulmaz anlar yaşattı. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, il protokolü, eğitim camiası temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen gösteride, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları, türküler ve geleneksel ezgiler başarıyla sahneye taşındı. Masalların, türkülerin ve halk oyunlarının aynı sahnede buluştuğu programda, Anadolu'nun köklü kültürü öğretmenlerin emekleriyle sanatseverlerle buluştu.

Renkli kostümler, zengin koreografiler ve farklı yörelere özgü performansların yer aldığı gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konuk oyuncuların da sahne aldığı programda çocukların yer aldığı bölümler ise geceye ayrı bir renk kattı. Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan etkinlik, salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gösteri sonunda sahneye çıkan Vali Musa Işın, performanslarından dolayı öğretmenleri ve tüm ekibi tebrik etti. Işın, yaptığı konuşmada Türk kültürünün zenginliğine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir performans sergilediler. Bizleri Anadolu'nun birbirinden değerli türkülerine götürdüler, tarihimizi ve kültürel köklerimizi sahnede en güzel şekilde yansıttılar. Emek veren tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum" dedi.

Türk kültürünün her yöresinde ayrı bir zenginlik bulunduğunu ifade eden Vali Işın, öğretmenlerin bu kültürel değerleri başarıyla sahneye taşıdığını belirterek tüm ekibe teşekkür etti.

Büyük beğeni toplayan gösteri, sahne alan ekibin uzun süre ayakta alkışlanmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı