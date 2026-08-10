KSBÜ'ye Öğrenci Sosyal Yaşam Alanı Temeli Atıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde öğrenciler ve personelin kullanımına sunulacak Öğrenci Sosyal Yaşam Alanı ve yemekhanenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yaklaşık 4 bin 800 metrekare büyüklüğünde olması planlanan ve yaklaşık 350 milyon TL'ye mal olması beklenen binanın yapımının tamamlanmasının ardından KSBÜ öğrencileri ve personeline hizmet vermesi hedefleniyor. Temel atma törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Barosu Başkanı Av. Edip İlkay Sunay, il protokolü, akademik ve idari personel, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, üniversitenin her alanda gelişimini sürdürdüğünü ve altyapı yatırımlarının da bu gelişimin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yeni binanın öğrenciler ve personel açısından önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını belirten Tekin, projenin yaklaşık 4 bin 800 metrekare büyüklüğünde olacağını ve yaklaşık 350 milyon TL yatırım bedeline sahip bulunduğunu ifade etti. Binanın müteahhitlerin öngörüsüne göre yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanarak üniversiteye teslim edilmesinin planlandığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz her geçen gün her alanda gelişmeye devam ediyor. Altyapımızı da her geçen gün geliştiriyoruz. Devletimizin katkılarıyla hayata geçirilecek bu proje, yaklaşık 4 bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 350 milyon TL'ye mal olacak. Müteahhitlerin ifade ettiğine göre inşallah bir yıl içerisinde tamamlanarak üniversitemize teslim edilecek. Bina, hem öğrencilerimiz hem de personelimiz için yemekhane ve sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. İnşallah öğrencilerimiz eğitim hayatlarını çok daha nitelikli bir ortamda sürdürecekler."

"KSBÜ, kurumsallaşmasını hızlı şekilde sürdürüyor"

Kütahya Valisi Musa Işın ise KSBÜ'nün genç bir üniversite olmasına rağmen hızlı bir kurumsallaşma süreci içerisinde olduğunu belirtti. Üniversitenin yeni binalar, devam eden yatırımlar ve açılan yeni bölümlerle büyümeye devam ettiğini ifade eden Işın, KSBÜ'nün sağlık bilimleri alanında eğitim veren bir üniversite olmasının Kütahya açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Vali Işın, "Yeni bir üniversite olmasına rağmen kurumsallaşmasını hızlı bir şekilde tamamlamaya devam ediyor. KSBÜ, her geçen gün yeni binaları, devam eden inşaatları ve açılan bölümleriyle kurumsallaşmasını hızlı bir şekilde ileriye taşıyor. Sağlık bilimleri üniversitesi olması Kütahya için büyük bir şans. Temelini attığımız bu binanın en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyor, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Öğrenci Sosyal Yaşam Alanı ve yemekhane binasının temel atma işlemi gerçekleştirildi. Törenin ardından protokol üyeleri, yapım sürecinin yakın zamanda tamamlanması planlanan merkezi sınıfı binasını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve binada incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı