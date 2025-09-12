KPSS Alan Bilgisi Oturumlarına 127 Bin 307 Aday Başvurdu

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 13-14 Eylül'de gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları'na ilişkin, "Cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday, pazar sabah oturumuna 40 bin 637 aday toplam 127 bin 307 aday sınava başvurdu" dedi.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2'nci oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Her 2 oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 1'inci oturum saat 12.45'te, 2'nci oturum saat 17.15'te sona erecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. 3'üncü oturum saat 12.55'te sona erecek. Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

ENGELLİ ADAYLAR, 30 DAKİKA İLAVE SÜRE KULLANACAK

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS alan oturumlarının 30 ilde 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirterek, "Cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday, pazar sabah oturumuna 40 bin 637 aday, toplam 127 bin 307 aday sınava başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılacak. Toplam 16 bin 996 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi sahada olacak. Oturumlara 388 engelli aday başvurdu. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1167 aday bu haktan yararlandı. KPSS alan oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.