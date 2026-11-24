Adana'nın Kozan ilçesinde 41 öğretmen, Öğretmenler Günü'nü okul bahçesinde yaktıkları mangal ateşinde hazırladıkları Adana kebabıyla kutladı. Bin 109 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, ders zilinin ardından bu kez kebap ateşi yandı, öğretmenler meslektaşlarıyla aynı sofrada buluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alışılmışın dışında bir kutlama gerçekleştirdi. Okul çıkışında öğrencilerin ayrılmasıyla bahçede bir araya gelen 41 öğretmen, mangal ateşini yakarak Adana kebabı hazırladı. Okul bahçesinde yükselen kebap dumanı, öğretmenler için düzenlenen kutlamaya renk kattı.

İlçenin bin 109 öğrencisiyle en büyük ilkokulu olan Halit Dağlı İlkokulunda geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Adana usulü kutlama, bu yıl da devam ettirilerek gelenek haline getirildi. Öğretmenler, kendi eğitim yuvalarında hem kebap keyfi yaptı hem de yoğun eğitim temposunun ardından birlikte vakit geçirdi.

"Okulumuz bizim yuvamız"

Okul Müdürü Seyban Karaköse, etkinliğin ikinci kez düzenlendiğini belirterek, öğretmenlerle farklı bir 'Öğretmenler Günü' geçirmek istediklerini belirterek, "Geçen yıl yapmıştık, bu yıl ikincisini yapıyoruz. Arkadaşlarımızla sıra dışı bir kutlama gerçekleştiriyoruz. Bahçemiz de buna çok müsait. Öğrencilerimizi gönderdikten sonra Adana usulü mangal başındayız. Güzel bir kutlama oluyor. Katkılarından dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Okulumuzda bin 109 öğrencimiz ve 41 öğretmenimiz var. Öğretmenlik tarifi yapılamayacak kadar güzel bir meslek. Sabahları okula gelirken işe geliyoruz demiyoruz, okula geliyoruz diyoruz. Çocuklarımıza 'okul bizim yuvamız' diye şarkılar öğretiyoruz. Biz de kendi yuvamızda Öğretmenler Günü'nü böyle bir etkinlikle kutluyoruz" dedi.

"Bir arada olmak güzel"

Öğretmen Coşkun Arslan, etkinliğin artık okulda güzel bir buluşmaya dönüştüğünü ifade ederek, "Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik gerçekten çok güzel oluyor. Kendi eğitim yuvamızda arkadaşlarla bir arada olmak gerçekten güzel bir duygu" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Şule Bozkurt ise organizasyonun gelenek haline geldiğini belirterek, "Halit Dağlı İlkokulunda sınıf öğretmeniyim. Sağ olsun müdür bey bizim için bu organizasyonu hazırlıyor. Her sene bizim için bir gelenek oldu artık" ifadelerini kullandı.

Kutlamanın sonunda okul yönetimi tarafından öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edilirken okuldan emekli olan görevlilere de teşekkür plaketi sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı