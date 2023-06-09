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Kosova Mamuşa Belediye Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni ziyaret etti

Kosova Mamuşa Belediye Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni ziyaret etti

Eğitim Haberleri

Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören Kosovalı öğrencilerle Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyarette bulundu. Krasniç, Tokat'ın Mamuşa ile kardeş şehir olmasından dolayı ziyaretin ayrı bir önemi bulunduğunu belirterek, Kosovalı öğrencilerin TOGÜ'yü seçmelerinin teşvik edileceğini kaydetti.

Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören Kosovalı öğrencilerle Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyarette bulundu.

TOGÜ Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Krasniç, Tokat'ın Mamuşa ile kardeş şehir olmasından dolayı ziyaretin ayrı bir önemi bulunduğunu belirterek, Kosovalı öğrencilerin TOGÜ'yü seçmelerinin teşvik edileceğini kaydetti.

Rektör Yılmaz da Krasniç ve Kosovalı öğrencileri Tokat'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Eğitim

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