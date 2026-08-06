KMÜ ve AFAD’dan Afet Hazırlık İş Birliği Protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) arasında afetlere hazırlık, eğitim ve farkındalık çalışmalarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş'un imzasıyla yürürlüğe giren protokol ile afet farkındalığının artırılması, afet gönüllülüğünün yaygınlaştırılması, üniversitenin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve afet yönetimi alanında ortak çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında; afet yönetimi alanında eğitim, araştırma, uygulama ve toplumsal farkındalık faaliyetlerinin kurumsal bir çerçevede gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda üniversitede afet farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, eğitim içerikleri ve dijital materyaller hazırlanması, tatbikat ve saha uygulamalarının düzenlenmesi, akademik ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında ayrıca AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu çalışmaların geliştirilmesi, afet farkındalık eğitmenlerinin yetiştirilmesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programlarında afet bilincinin kazandırılması ve üniversitenin afet hazırlık seviyesinin düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek.

Protokol doğrultusunda KMÜ bünyesinde oluşturulacak Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi aracılığıyla eğitim, tatbikat, proje ve koordinasyon çalışmaları planlı şekilde gerçekleştirilecek. KMÜ ile AFAD ayrıca ulusal ve uluslararası destekli araştırma projeleri, çalıştay, sempozyum ve bilimsel etkinlikler düzenleyerek afet risklerinin azaltılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol ile KMÜ ve Karaman AFAD; afetlere dirençli bir toplum oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama alanlarında iş birliğini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı