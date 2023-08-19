Kırklareli Üniversitesi'nden Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Ekşi, AA muhabirine Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvurularının 21 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

Programın 3 yıl önce açıldığını belirten Ekşi, kontenjanın 50 kişilik olduğunu kaydetti.

Programın çok yararlı olduğuna inandığını ifade eden Ekşi, "Kırklareli Üniversitesi olarak kamu diplomasisi uzaktan öğretim yüksek bir program Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahiptir." dedi.

Programın iki güz ve bahar dönemlerinde gerçekleştirileceğini bildiren Ekşi, eğitimlere katılan öğrencilerin dünyadaki olaylara ve gelişmeleri daha iyi yorumlayabileceklerini vurguladı.

Geçen dönem 50 öğrenciyi mezun ettiklerini dile getiren Ekşi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kamu diplomasi çeşitleri başta olmak üzere diplomasi nedir?, diplomasisi terminolojisi, diplomasinin çeşitleri çok taraflı diplomasisi konferansı, kongre diplomasisi, zirve diplomasisi, lider diplomasisi yine kamu diplomasinin çeşitleri olarak dijital diplomasi, insani diplomasi, sivil toplum kuruluşları diplomasisi insani diplomasi, deprem diplomasi, afet diplomasisi gibi kamu diplomasisinin tüm çeşitlerinin verildiği bir program olma özelliğine sahip. Bu programın ikinci döneminde öğrencilerimizden ilgi duydukları bir alanda bir dönem projesi yazmalarını bekliyoruz. Bu dönem projeleri ile öğrencilerimizi ikinci dönemin sonunda yani bir yıl sonunda mezun ediyoruz. Bu kamu diplomasinin önemi artık 21. yüzyılda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dış politikanın ne olduğundan daha çok nasıl lanse edildiğinin daha önemli olduğu bir dönemde olmamız nedeniyle akıl ve gönüllere nasıl hitap edileceğinin sanatı olarak kamu diplomasi eğitimini veriyoruz. Bu program hem öğrencilere hem de devlet kurumu başta olmak üzere özel sektörde çalışanlara yönelik de bir program."

Derslerin 17.00'dan sonra başlayacağını dile getiren Ekşi, öğrenciler istediği zaman videoları ve ders notlarını program üzerinden dinleyip inceleyebileceklerini kaydetti.

Ekşi, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin kamu diplomasi uzmanı olacaklarını sözlerine ekledi.