KBÜ Tıp Fakültesi Akademik Kurulu toplandı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurulu toplantısında, araştırma üniversitesi hedefi, yapay zeka yatırımları ve akademik gelişim çalışmaları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ek hizmet binasında düzenlenen toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile akademik personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Hasan Solmaz, fakültenin mevcut durumu, akademik faaliyetleri, eğitim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin son yıllarda eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bilim merkezli üniversite modelinde önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Kırışık, "Bu başarımızı daha ileri taşıyarak araştırma üniversitesi olmayı ve Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin daha verimli bir akademik ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri amacıyla fiziki altyapıya yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Kırışık, akademisyenlerin çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Üniversitenin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına da değinen Kırışık, yapay zeka alanında yüksek lisans ve doktora programları açtıklarını belirterek, bu dönüşüme uyum sağlamanın ve sürekli gelişmenin önemine dikkat çekti.

Bilimsel üretim, proje geliştirme ve akademik iş birliğinin önemine vurgu yapan Kırışık, öğretim üyelerine ortak çalışma çağrısında bulundu.

Karabük Üniversitesinin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Kırışık, proje üretimi, patent çalışmaları ve bilimsel yayın performansındaki artışın araştırma üniversitesi hedefine ulaşmada önemli rol oynadığını kaydetti.

Toplantı, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı