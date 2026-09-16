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KBÜ’lü dört akademisyen Bilimsel Proje Geliştirme Kampında deneyim paylaştı

KBÜ’lü dört akademisyen Bilimsel Proje Geliştirme Kampında deneyim paylaştı
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Karabük Üniversitesinden (KBÜ) dört akademisyen, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 ve 3501 Projeleri Eğitim ve İş Birliği Kampında yer aldı.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) dört akademisyen, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 ve 3501 Projeleri Eğitim ve İş Birliği Kampında yer aldı.

Batı Karadeniz bölgesindeki üniversitelerden 52 akademisyenin katıldığı programda, TÜBİTAK destekli projelerin geliştirilmesi ve üniversiteler arası bilimsel iş birliği imkanları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesini Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kürşat Mustafa Karaoğlan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Sebahat Hüseyinoğlu ve Doç. Dr. Reyhan Aydın Doğan temsil etti.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında gerçekleştirilen kamp, araştırmacıların proje geliştirme süreçlerine katkı sağlamak ve farklı üniversitelerden akademisyenleri ortak çalışma alanlarında buluşturmak amacıyla düzenlendi.

Programda TÜBİTAK destek programlarının kapsamı, proje hazırlama süreçleri ve araştırmacıların proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Farklı disiplinlerde çalışma yürüten akademisyenlerin bir araya geldiği kampta, ortak proje geliştirme imkanları değerlendirilirken bilimsel araştırmalarda üniversiteler arası iş birliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamp kapsamında akademisyenler ile üniversite yöneticilerinin katıldığı toplantılarda ise araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanılması ve ortak bilimsel çalışmaların artırılması konuları görüşüldü.

Karabük Üniversitesinden dört akademisyenin katıldığı programın, farklı yükseköğretim kurumlarıyla bilimsel etkileşimin geliştirilmesi ve araştırmacıların ortak proje geliştirme imkanlarının artırılmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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