Kastamonu Üniversitesi, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nca desteklenmeye hak kazanan 40 projesiyle Türkiye birincisi oldu.

Kastamonu Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. döneminde, desteklenmeye hak kazanan 40 projesiyle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. ÜNİDES programının 7. döneminde, 189 üniversiteden 4 bin 559 öğrenci topluluğu tarafından toplam 5 bin 605 proje başvurusu gerçekleştirildi. Değerlendirmeler sonucunda 465'i ulusal, 811'i yerel olmak üzere toplam bin 276 proje desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi, kabul edilen 40 projesiyle Türkiye genelinde en fazla projesi desteklenen üniversite oldu.

Kastamonu Üniversitesi'nin desteklenen projelerinin 25'i yerel, 15'i ise ulusal kategoride yer aldı. Projeler; toplumsal farkındalık, dezavantajlı grupların desteklenmesi, çevre ve iklim değişikliği, kültürel miras, teknoloji, girişimcilik, bilim, sanat, spor, sağlık ve gönüllülük gibi farklı alanları kapsıyor.

Öğrencilerin proje üretimine ve toplumsal katkıya destek

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ÜNİDES 7. döneminde Kastamonu Üniversitesi'nin 40 projeyle Türkiye genelinde ilk sırada yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve ferdi gelişimlerine de önem verdiklerini belirten Rektör Topal, öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini, sorumluluk almalarını ve toplum yararına çalışmalar yürütmelerini teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı. Desteklenen projelerin Kastamonu Üniversitesi ile birlikte topluma da katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade eden Rektör Topal, proje süreçlerinde emeği geçen öğrencilere, akademik danışmanlar ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı