Kastamonu Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da 13 altın ve 11 gümüş kazandı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda toplam 13 altın ve 11 gümüş madalya ile bir altın kupa kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda (GastroAntalya) yarıştı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 14 öğrencinin katıldığı yarışmada 7 altın ve 7 gümüş madalya elde edildi. Rüveyda Çağır, Miray Paye Önal, Sudenaz Usta, Aleyna Yolaldı, Melike Ateş, Güneş Bağcı ve Sevim Deniz altın madalya kazanırken Alperen Salih Elçi, Zeynep Dilek Aydın, Betül Sakallıoğlu, Müge Kuzlukluoğlu, Saliha Çınar, Ramazan Samet Yıldırım ve Ahmet Enes Kubur gümüş madalya elde etti. Ayrıca Rüveyda Çağır, Miray Paye Önal ve Sudenaz Usta'dan oluşan ekip, "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde altın kupa kazandı.

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programından yarışmaya katılan 10 öğrenci ise 6 altın ve 4 gümüş madalya elde etti. Nejla Yılmaz, Sema Nur Aktuğ, Semanur Baksı, Melike İnanoğlu, Funda Poyraz ve Ceren Aydın altın madalyanın sahibi olurken Hira Gürel, Yusuf Şeremet, Batuhan Köseoğlu ve Emin Çıkrıkcı gümüş madalya kazandı. Böylece Kastamonu Üniversitesi'nin gastronomi alanında eğitim veren iki biriminden yarışmaya katılan 24 öğrenci, organizasyonu 13 altın ve 11 gümüş madalya ile bir altın kupayla tamamladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilerin GastroAntalya'da elde ettiği derecelerin, eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve uygulama becerilerini uluslararası bir organizasyonda ortaya koymaları bakımından değer taşıdığını ifade ederek, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Topal, başarıda emeği bulunan öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı