Kastamonu’da veteriner hekim adayları beyaz önlüklerini giydi

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim gören 70 öğrenci, beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek veteriner hekimlik mesleğine ilk adımlarını attı. Programa eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Kastamonu'nun köklü tarihine ve eğitim geleneğine değinerek, Kastamonu Üniversitesinin bu birikimi bilimsel çalışmalarla geleceğe taşıma hedefini vurguladı. Kaymakcı, veteriner hekimlik eğitiminin teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi, bilimsel düşünme, etik değerlere bağlılık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Veteriner hekimlerin hayvan sağlığının korunmasının yanı sıra halk sağlığı, gıda güvenliği, hayvansal üretim ve sürdürülebilir tarım alanlarında da görev üstlendiğine dikkat çeken Kaymakcı, Kastamonu'nun tarım ve hayvancılık potansiyelinin veteriner hekimlik mesleğini bölge için daha da önemli hale getirdiğini belirtti. Kastamonu Üniversitesinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin öğrencilerin mesleki yetkinlik kazanmalarına ve bölgenin ihtiyaçlarına katkı sağlamalarına imkan sunduğunu dile getiren Kaymakcı, "Kastamonu memleketimiz, memleketimizin güzide ellerinden bir tanesi. Bu yönüyle gerek milli mücadele gerek öncesinde şehit gazi diyarı diye nitelendirebileceğimiz bir yer. Gelirken ağlarsınız, ailenizden ayrılırsınız. Yeni bir hayata adım atacaksınız, yeni ortamlar göreceksiniz, yeni bilgileri öğreneceksiniz. Giderken de ağlayacaksınız. Bu sefer buradaki mekan sizin için anlam atfedecek ve anlamlı bir hale gelecek ve buradaki arkadaşlarınızı, hocalarınızı, yaşadıklarınızı, yaşanmışlıklarınızı özleyeceksiniz ve güzel bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceksiniz" dedi.

Kaymakcı, beyaz önlüklerini giyen öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

"Kastamonu'da yıllık süt üretimi yaklaşık 330 bin ton civarında"

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu ise, beyaz önlük giyme töreninin öğrencilerin meslek hayatına adım atmaları bakımından anlamlı ve onurlu bir gün olduğunu ifade etti. Kastamonu Üniversitesinin 20 yıllık gelişim sürecine değinen Başesgioğlu, bilimsel, teknolojik ve akademik alanlarda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

Kastamonu Üniversitesinin 20'inci yılını geride bıraktığını söyleyen Başesgioğlu, "Genç bir üniversiteyiz. Ama 20 yıl içinde kat ettiğiniz mesafe çok güzel. İzliyorum. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle olan rekabet konusunda çok önemli başarılar elde ediyoruz. Bilimsel olarak teknolojik olarak bilhassa akademik anlamda akademi dünyasında sözünden isminden bahsettiren hepimizin gurur duyacağı bir üniversite var. Ayrıca ilk kadın Veteriner Sabire Hanım, İneboluludur. Onun gibi tabii mesleğin daha büyükleri var, birlikleri kuranlar var. Allah hepsine, ölenlere rahmet yaşayanlara uzun ömürler duyuyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde diğer yükseköğretim kurumlarıyla rekabet edebilen ve bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bir kurum haline gelmesinde emeği bulunan başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Kastamonu'nun tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapısına değinen Başesgioğlu, bölgenin ve ülkenin nitelikli veteriner hekimlere duyduğu ihtiyacı vurguladı. Öğrencilere bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, edindikleri bilgi ve deneyimleri uygulamaya aktarmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kırsal Kalkınma Projesi'nin amiral gemisinin veterinerlik ve hayvancılık ile ormancılık olduğunu belirten Başesgioğlu, "Bu sebeple siz, Kastamonu için fakülte olarak, üniversite olarak ve birey olarak veteriner olarak çok değerlisiniz. Kastamonu 370 bin baş civarında hayvan varlığına sahip bir memleket. Yıllık süt üretimi yaklaşık 330 bin ton civarında bir süt üretimimiz var. 100 üzerinde veteriner hekimimiz var kamuda. Yine 100'e yakın özel veteriner kliniği var. Devrekani'de iktisat o sebebimiz var. Veteriner Fakültemiz var. Hayvan hastanemiz var. Hayvansal bir kültür var. Bir geçmişe dayalı birikimler var. Yaylalar, meralar dolayısıyla hayvancılık anlamında bütün düğmelere bastığınız zaman çok güçlü bir bölgesel hayvancılık projeksiyonunu karşımızda görüyoruz. Geçmişteki varlığımıza nazaran bugün hayvansal varlığımız bizim azdır. Bunun çeşitli sebepleri var. Köylerimizde genç nüfus kalmadı. İşletme ölçeklerimiz küçük. Finansa erişim konusunda problemler var. Bir sürü bildiğiniz sorunlar var. Ama bunlar aşılmayacak sorunlar değil. İnşallah üniversite, fakülte, sektör iş birliğiyle bu aksaklıklarımızı aşacağımıza ben yürekten inanıyorum" dedi.

Kastamonu halkının öğrencilere gösterdiği ilgi ve desteğin önemine değinen Başesgioğlu, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yanlarında olan ailelere teşekkür ederek, gençlere akademik ve mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

"Geleneksel veteriner hekimliği eğitimini çağın teknolojileriyle bütünleştirerek daha güçlü, yenilikçi ve öğrenci merkezli bir eğitim modeli oluşturuyoruz"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar da öğrencilerin veteriner hekimlik mesleğine adım atmalarına tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Beyaz önlüğün bilimsel bilgi, vicdan, merhamet ve mesleki sorumluluğun simgesi olduğunu vurgulayan Kaynar, öğrencilerin eğitim süreçlerinde etik değerlere bağlı, hayvan sağlığını ve toplum yararını gözeten bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Kaynar, öğrencileri destekleyen ailelere ve emeği geçen akademisyenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı mutluluğunuzu yürekten paylaşıyoruz. Bugün aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurulumuzun 2030'a doğru Türk Yüksek Öğretim Vizyonu doğrultusunda önemli bir eğitim yeniliğini hayata geçiriyoruz. Fakültemizde oluşturduğumuz dijital anatomi laboratuvarı, interaktif klinik dershanesi ve interaktif sınıf ile kapsamlı dijital anatomi eğitimine başlıyoruz. Amacımız geleneksel veteriner hekimliği eğitimini çağın teknolojileriyle bütünleştirerek daha güçlü, yenilikçi ve öğrenci merkezli bir eğitim modeli oluşturmaktır. Sevgili öğrencilerimiz, sizler bu yeni eğitim anlayışıyla öğrenim hayatına başlayan ilk öğrenci kuşağı olacaksınız. Bilimin rehberliğinde teknolojinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yer alınacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Yaşamın Her Anında Sağlığın Odak Noktasında: Veteriner Hekimlik" adlı kısa film gösterildi. Gösterimin ardından protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile davetliler tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Programın sonunda Başesgioğlu'na plaket takdim edildi.

Tören kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2030 vizyonu doğrultusunda, Veteriner Fakültesinde geleneksel anatomi eğitimini dijital teknolojilerle buluşturan yazılım programı tanıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı